Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 febbraio 2022 - Adelaide è tornata a casa. Umberto si rende conto di quanto sia innamorato della sua adorata cognata e chiede a Flora di non far menzione della notte trascorsa insieme. Intanto Maria riceve da Rocco un telegramma. La ragazza è felice del contenuto della lettera ma Agnese pensa che suo nipote le stia mentendo. Irene, venuta a conoscenza per caso che l'Amato ha una nuova fidanzata, non sa come comportarsi con la sua amica. Devo o no rivelarle la verità? Marco è molto fiero dell'articolo di Stefania e si complimenta con lei. Questo scatena la gelosia di Gemma mentre Vittorio, orgoglioso, ha un'idea per la copertina del nuovo numero del Paradiso Market. Tina conferma a Sandro che inciderà il suo brano. Ne sarà davvero capace? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 febbraio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 febbraio 2022 - Mariella incontra per caso una sua “vecchia fiamma”. Sensibile ancora al suo fascino, l'Altieri deciderà di non fargli nessuna multa ma dovrà tenere la cosa nascosta a Guido, che non ne sarebbe sicuramente per nulla entusiasta. Intanto Rossella cerca consolazione tra le braccia di Riccardo. La ragazza è molto colpita da quello che sta succedendo al suo amico Corrado e ha bisogno di sostegno. Purtroppo l'arrivo di un ospite sgradevole, peggiorerà la situazione. Franco e Katia prendono una decisione molto importante per non combinare un vero pasticcio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 febbraio 2022.