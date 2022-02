Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 febbraio 2022 - Sandro ha stupito Tina presentandosi a sorpresa al Paradiso delle Signore. Il Recalcati è certo che con la canzone che ha scritto per lei, sia riuscito a riconquistare il cuore di sua moglie. E in effetti la cantante pare essere molto colpita dal suo gesto, tanto che il loro rapporto sembra essere destinato a mutare radicalmente. Intanto Gemma ha confessato a Ezio la verità sulla lettera minatoria e il suo gesto ha ristabilito una certa serenità a casa Colombo. Dante e Fiorenza invece continuano a mettere in pratica il loro diabolico piano. Il Romagnoli vuole di più e sicuro di colpire nel segno, continua a corteggiare Beatrice. Vittorio invece chiede a Stefania di occuparsi di un articolo molto importante: la Legge n°66 per i diritti delle donne. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 febbraio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 febbraio 2022 - Franco si è lasciato andare un po' troppo con Katia. Il Boschi si troverà in grande difficoltà, dovendo affrontare il peso delle sue colpe. Non solo dovrà mettere le cose in chiaro con Katia ma dovrà anche occuparsi di suo suocero, molto buffo ma molesto. Renato dovrà riprendersi dalla sbronza presa in compagnia di Raffaele. I due si troveranno in una situazione piuttosto spassosa che vedrà il Poggi fare un incontro “fatale”. A Palazzo Palladini intanto fa ritorno un personaggio molto amato, che sarà piuttosto sorpreso di vedere cosa è successo durante la sua assenza. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 febbraio 2022.