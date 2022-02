Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 febbraio 2022 - Sandro va a conoscere l'attrice che interpreterà il suo pezzo per il musicarello ma non sarà per nulla contento della scelta di Brivio. Il Recalcati vorrebbe che a cantare la sua musica fosse Tina, con la su voce melodiosa. Intanto Agnese conferma ad Armando i suoi sospetti. Rocco si è innamorato di un'altra donna e Maria non sa nulla. Gloria ed Ezio assistono una donna in travaglio e questo evento finisce per avvicinarli sempre di più. Tra Flora e Umberto scatta la passione. I due finiscono a letto insieme! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 febbraio 2022 - Nunzio è fuori di sé. Dopo lo scontro con Roberto e la delusione d'amore con Chiara, il ragazzo vorrebbe lasciare tutto e andarsene. Katia, con il suo intervento, lo metterà ancora più in difficoltà. Lara vuole sfruttare a suo vantaggio le debolezze di Ferri. Conscia che il manager ha il cuore spezzato per la partenza di Marina, cercherà di manipolarlo per entrare definitivamente nelle sue grazie. Roberto intanto continua a sfogare la sua frustrazione sulla Petrone. L'incontro tra Cerri e l'uomo della chat si trasforma in un nulla di fatto ma la conoscenza potrebbe essere “fatale” per il buon vigile. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

