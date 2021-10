Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 ottobre 2021 - Ezio si è trasferito a casa Cattaneo insieme alla compagna e alla figliastra. La nuova famiglia Colombo comincia ufficialmente la sua avventura a Milano. Veronica tenta subito di avvicinarsi a Stefania, desiderosa di conoscerla meglio. Così facendo, però, la donna scatena la gelosia di sua figlia Gemma. Intanto, Tina rifiuta la proposta di Vittorio, ma quest'ultimo non intende rinunciare alla sua idea e le suggerisce di mettere mano al copione: se vuole, può riscriverlo! Anna, invece, si convince ad accettare il lavoro al Paradiso: sarà la nuova assistente di Beatrice. Nel frattempo, Flora è in difficoltà. Nonostante la sua sicurezza, capisce di non riuscire a gestire da sola la nuova collezione del grande magazzino e chiede aiuto ad Agnese e a Maria. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 ottobre 2021 - Ornella è furiosa con Riccardo: il Crovi non ha rispettato le sue direttive sul lavoro. Così, la dottoressa decide di strigliarlo a dovere. La reazione del medico non sarà però per nulla appropriata, anzi: sconvolgerà la Bruni. Intanto, la proposta di Michele di lasciare Napoli ha spiazzato Silvia. La Graziani dovrà scegliere se rimanere in città, e quindi con Giancarlo, oppure se accompagnare il marito nel suo tour promozionale del libro in giro per l'Italia. L'incontro tra Serena e Viviana, invece, è al vetriolo. La Cirillo è distrutta, e finisce per sfogarsi con Filippo, "incolpevole" spettatore della guerra tra le due donne che lo amano... e che lui ama! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

