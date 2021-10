Un Posto al Sole Anticipazioni dall'11 al 15 ottobre 2021: Silvia a un bivio! Partire con Michele o restare con Giancarlo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dall'11 al 15 ottobre 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Puntata in onda Lunedì 11 ottobre 2021

Cresce la preoccupazione di Mariella e Guido per la situazione matrimoniale dei loro amici, Michele, dopo aver seguito Silvia, deve decidere come affrontarla. Le parole di Viviana hanno scosso profondamente Filippo. Clara appare sempre più insofferente rispetto alle tensioni tra Patrizio e Alberto.

Puntata in onda Martedì 12 ottobre 2021

Filippo si sta riavvicinando sempre di più alla famiglia ma Viviana fa una mossa che rischia di mettere profondamente in crisi Serena. Mentre Guido e Mariella sono preoccupati per la stabilità della coppia, Michele fa una spiazzante proposta a Silvia nel tentativo di risollevare le sorti del loro matrimonio. Clara sembra sul punto di rivedere la sua scelta di stare con Patrizio, ma lui la sorprende con una prova di maturità che rilancia il loro rapporto.

Puntata in onda Mercoledì 13 ottobre 2021

Riccardo, dopo essere stato rimproverato da Ornella per non aver seguito le sue direttive su lavoro, reagisce in maniera inaspettata con Rossella dopo che la giovane ha cercato di fare da mediatrice tra i due. Serena, invece, sfoga su Filippo le sue frustrazioni causate da Viviana. Intanto Silvia non sa se accettare la proposta di Michele di accompagnarlo nel suo tour promozionale, così da allontanarsi per un po' da Napoli e da Giancarlo.

Puntata in onda Giovedì 14 ottobre 2021

Niko sembra non essere più in grado di gestire la delicata situazione in cui si trova e Renato comprende di aver messo troppe pressioni all'avvocato. Intanto Rossella, in crisi per i sentimenti che prova per Riccardo, prende una decisione inaspettata. Marina, invece, scopre che Roberto è fin troppo accondiscendente con la figlia Cristina.

Episodi in onda Venerdì 15 ottobre 2021

Le indagini per scoprire chi ha aggredito Susanna sembrano ancora in alto mare, causando un forte stress a Renato. Alberto, dopo essere stato pagato da Guido e Mariella, giunge finalmente a un accordo con Clara. Roberto, invece, si rende conto della sua riluttanza nell'accettare che la sua Cristina stia diventando grande.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.