Un Posto al Sole Anticipazioni 13 ottobre 2021: Silvia lascia Napoli? La Graziani a un bivio!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Ornella è furiosa con Riccardo. Il Crovi non ha rispettato le sue direttive sul lavoro e la dottoressa decide di strigliarlo a dovere. La reazione del medico non sarà però per nulla appropriata, anzi lascerà la Bruni piuttosto sconcertata. La proposta di Michele di lasciare Napoli ha spiazzato Silvia. La Graziani dovrà decidere se rimanere in città e quindi con Giancarlo o accompagnare il marito nel suo tour promozionale, in tutta Italia, per il suo libro. Intanto l'incontro tra Serena e Viviana è al vetriolo. La Cirillo è distrutta e sotto pressione e finisce per scaricarsi contro Filippo, “incolpevole” spettatore della guerra tra le due donne.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella furiosa contro Riccardo

Riccardo Crovi si sta rivelando un tipino piuttosto particolare. Oltre a dare il “tormento” a Rossella, colpevole di aver passato con lui una serata romantica, il medico comincerà a indispettire Ornella con i suoi comportamenti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la Bruni, visto che il ragazzo non ha rispettato le sue direttive sul lavoro, lo riprenderà duramente. Ma Riccardo non si lascerà per nulla intimidire dalle parole della sua superiore. Anzi, reagirà al richiamo con un atteggiamento completamente inaspettato, che potrebbe mettere in allarme sia Ross che la stessa Ornella.

Silvia parte con Michele o resta con Giancarlo? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 13 ottobre 2021

Michele e Silvia sono alla resa dei conti. Il Saviani è ormai certo che sua moglie non sia sincera con lui e che lo stia tradendo. Ma deciso a salvare il suo matrimonio o meglio il salvabile del suo matrimonio, ha fatto una proposta improvvisa alla Graziani: lasciare Napoli! Ha dunque chiesto a Silvia di seguirlo durante il tour promozionale del suo libro, in giro per l'Italia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la direttrice de Il Vulcano dovrà prendere presto una decisione. Da una parte seguire il consorte e quindi dargli un'altra opportunità, dall'altra stare con Giancarlo e decretare la fine della sua relazione con lo speaker. Quale strada sceglierà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena e Viviana ai ferri corti

Il ritorno di Viviana ha rovinato i piani di Serena. Per la Cirillo è tutto da rifare ed è una vera disdetta, visto che era riuscita – almeno per un attimo – a ricreare una certa intimità con Filippo. Ora però che il Sartori sembra aver rafforzato il rapporto con la sua famiglia, le cose sembrano destinate a degenerare del tutto. Ed è per questo che le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'ennesimo faccia a faccia tra la madre di Irene e la skipper porterà la prima a vivere un momento di pressione tale da non riuscire a trattenere la sua ira con Filippo, scaricandogli addosso tutto il suo sdegno. Che conseguenze avrà questo gesto? Serena pagherà caro questo momento di perdita di controllo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.