Il Paradiso delle Signore, da lunedì 6 maggio 2024 su Rai 1 le Repliche della Seconda Stagione

Il Paradiso delle Signore torna con la seconda stagione al consueto orario, a partire dal 6 maggio 2024 su Rai 1. Ecco le Anticipazioni sulla soap.

Pausa per l’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap in onda su Rai 1 e ambientata nel grande magazzino milanese negli anni Sessanta. Da lunedì 6 maggio 2024, infatti, andranno in onda le puntate della seconda stagione con Teresa Iorio protagonista, contesa da Pietro Mori e Vittorio Conti, mentre tenta di diventare una stilista affermata. Ecco tutte le Anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore, torna la seconda stagione su Rai 1

Il successo de Il Paradiso delle Signore continua a disegnare una parabola ascendente negli ascolti del day-time di Rai 1. La soap ambientata nel grande magazzino milanese negli anni Sessanta, infatti, appassiona i telespettatori ed è giunta alla sua ottava stagione con numerosi colpi di scena. Maria Puglisi ha lasciato definitivamente Vito Lamantia ad un passo dal matrimonio, innamorandosi di Matteo Portelli e lasciando con lui la città per trasferirsi a Parigi dove ha ricevuto un’importante proposta lavorativa come stilista. Umberto Guarnieri ha fatto il passo più lungo della gamba, scontentando profondamente la fidanzata Flora Gentile Ravasi, la quale ha mostrato a Marcello Barbieri importanti documenti sul fallito affare Hofer che hanno messo in guardia anche la contessa Adelaide dal consegnare nuovamente al Commendatore il via libera sui suoi ricchi possedimenti e sulle quote del Paradiso. Vittorio Conti ha affrontato nuovamente i demoni del passato con Marta Guarnieri, finendo poi con lo scoprirsi perdutamente innamorato di Matilde Frigerio con la quale ha intenzione di mettere su famiglia, nonostante gli sgambetti di Tancredi che proprio non vuole arrendersi davanti alla fine del suo matrimonio. Irene Cipriani ha ceduto al fascino del nuovo arrivato Leonardo Crespi, mentre Elvira ha lasciato il fidanzato Tullio, mostrando grande carattere e decisione, e accettando i suoi sentimenti per Salvatore, l’unico a non averla mai delusa e ad averla trattata come merita. Insomma, colpi di scena e intrighi non sono mancati ma ora l’ottava stagione si prende una pausa e su Rai 1 sta per tornare la seconda stagione della soap.

Il Paradiso delle Signore 2, tornano le repliche da lunedì 6 maggio

Fiato sospeso su alcune questioni decisamente eclatanti e tanta voglia di scoprire cosa accadrà, ma ora i fan de Il Paradiso delle Signore devono accontentarsi della messa in onda della seconda stagione su Rai 1. Le repliche saranno trasmesse a partire da lunedì 6 maggio 2024 al consueto orario delle 16, e si torna a seguire le vicende di Teresa Iorio giunta a Milano dalla Sicilia dopo una delusione d'amore per aiutare lo zio Vincenzo e finita al centro della contesa amorosa di Vittorio Conti e Pietro Mori. La giovane aspirante stilista verrà promossa a pubblicitaria in questa stagione, accettando di sposare Mori nonostante sia molto in dubbio riguardo al legame tra l’imprenditore e l’ex moglie Rose Anderson, che non è defunta come pensava. Scandali e intrighi accompagneranno le trame della seconda stagione dell’amata soap, con Teresa che dovrà capire quale è la sua vera strada e quale il suo vero amore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.