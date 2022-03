Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio Conti finalmente papà? Tutto però potrebbe finire in tragedia…

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Vittorio potrebbe ben presto coronare il sogno della paternità... perché Tina potrebbe essere incinta di lui!

Tina e Sandro sono tornati insieme, e sono tornati a Londra. Vittorio ha accettato la loro riunione, e la loro partenza, supportando il loro amore sin da subito. Peccato che sembri che un imprevisto stia per spezzare l'incantesimo a casa Recalcati: la cantante potrebbe aspettare un figlio, e non dal marito, bensì dal direttore del grande magazzino!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tina e Sandro si rimettono insieme!

Tina era tornata da Londra, da sola. Inizialmente, la giovane non aveva voluto spiegare il perché dell'assenza di Sandro, ma, alla fine, aveva confessato che lui non c'era perché si erano lasciati. Dietro alla loro separazione, a detta dell'Amato, ci sarebbe stato un tradimento del Recalcati. Ad ogni modo, la verità potrebbe essere ben diversa: infatti, non solo l'uomo non le sarebbe mai stato infedele, bensì la fedifraga sarebbe proprio la cantante! E se, quindi, Sandro avesse rimesso piede a Milano per riconquistarla prima e vendicarsi poi, spezzandole il cuore?

Vittorio supporta l'amore tra Tina e Sandro, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Ad ora, tuttavia, i due sono riusciti a riappacificarsi. Grazie al musicarello che ha realizzato appositamente per Tina, e grazie al supporto di Vittorio, il marito è stato in grado di raggiungere l'obiettivo che si era prefissato, ossia rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio. Il direttore del grande magazzino, nonostante avesse dato avvio ad una love story con l'artista, aveva deciso di fare un passo indietro, permettendo così al Recalcati di ricucire il rapporto con l'Amato. Tra quest'ultima ed il Conti potrebbe però non essere finita qui...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tina potrebbe essere incinta di Vittorio!

L'imprenditore ha accolto con gioia la notizia dell'imminente partenza dei coniugi, tanto che ha organizzato per loro una festa a sorpresa di addio. Vittorio non sembra affatto geloso della ragazza, anzi; le sue attenzioni, dopotutto, sono rivolte a Beatrice, la quale sta frequentando Dante. Tina ed il consorte, allora, abbandonano il capoluogo lombardo per fare ritorno in Inghilterra, e riprendere da dove erano rimasti. Qui la coppia sarà pronta a dare una svolta alla relazione amorosa, dando alla luce un figlio? D'altronde la cantante, osservando Anna e la piccola Irene, aveva sentito accendersi in lei un forte desiderio di maternità. Sandro, dopo aver dichiarato che la sua priorità fosse il lavoro, ci ha ripensato, e si è detto impaziente di mettere al mondo più di un bambino con l'Amato. Ma se la fanciulla fosse già in dolce attesa? E se il bebè che porta in grembo non fosse del marito, bensì del direttore de Il Paradiso delle Signore? Le vite di tutti loro stanno per subire un bello scossone...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.