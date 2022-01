Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Veronica si vendica di Gloria ed Ezio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Veronica è pronta a farla pagare al futuro sposo e a sua moglie per tutte le menzogne che le hanno rifilato!

La Zanatta non riesce a perdonare il Colombo per non essere stato sincero sin da subito con lei riguardo Gloria... e brama vendetta!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Veronica indaga sul passato di Ezio...

Ezio aveva deciso che fosse giunto il momento di raccontare la verità su Gloria a Veronica. L'uomo, infatti, si era accorto che qualcuno aveva origliato una conversazione privata con zia Ernesta, e temendo che la donna potesse smascherarlo attraverso terzi, aveva pensato bene di giocare d'anticipo. Tuttavia, la Zanatta, notando che il Colombo avesse assunto un atteggiamento piuttosto anomalo, si era messa ad indagare per proprio conto, senza dire niente a nessuno.

Veronica scopre la verità, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Alla fine, la madre di Gemma è entrata in possesso delle chiavi dell'appartamento della capo-commessa dell'atelier, ed approfittando della sua assenza, ci si è intrufolata. Qui, Veronica ha trovato una prova inconfutabile: una fotografia in cui sono ritratti il padre di Stefania e la Moreau insieme. Alla futura sposa è tutto chiaro. Ezio non ha fatto che mentirle, continuando a sostenere di essere un vedovo. In realtà, non soltanto la moglie di quest'ultimo non è sottoterra, bensì è persino più vicina di quanto si potesse mai immaginare. Mentre la Zanatta mantiene il riserbo con la figlia e la figliastra, prende di petto il Colombo, il quale tenta di giustificarsi e di scusarsi dichiarandole il suo amore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria sta per finire nei guai?

La donna non è in grado di perdonare Ezio. Insoddisfatta del loro confronto, Veronica si prepara addirittura a fronteggiare Gloria. Le anticipazioni rivelano che, scoprendo che la rivale in amore è al corrente della verità su di lei, la Moreau temerà il peggio... e, forse, non si allarmerà per un nonnulla. La Zanatta, per vendicarsi dell'affronto subito, e per non rischiare di perdere l'uomo che dovrebbe diventare suo marito, potrebbe arrivare a denunciarla. In effetti, la capo-commessa del Paradiso era un'ostetrica che fu costretta a fuggire dopo aver scatenato l'ira del consorte di una partoriente. Quest'ultima era in pericolo di vita, pertanto Gloria la salvò, e fu invece costretta a lasciare morire il bambino. La madre di Stefania pagherà adesso per gli errori commessi in passato?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 gennaio 2022.

