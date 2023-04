Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto vuole ritrovare Adelaide. Guarnieri conosce il segreto della Contessa?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Umberto rintraccerà la Contessa e la raggiungerà. Cosa vorrà da lei? Sarà al corrente di qualche segreto e vorrà aiutarla... o metterla a tacere? Scopriamo insieme e vediamo cosa succederà nei prossimi episodi della Soap.

L'assenza di Adelaide e il mistero che si cela dietro alla sua partenza, non tormenteranno solo Marcello. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Umberto si metterà alla ricerca della Contessa. Il Commendatore capirà che dietro alla sparizione improvvisa – giustificata da un'improvvisa morte – si nasconde qualche segreto, di cui lui potrebbe essere a conoscenza. Per questo, dopo aver ricostruito il viaggio della cognata, deciderà di raggiungerla, senza dire nulla a Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto alla ricerca di Adelaide. Flora è gelosa

Le puntate de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 aprile 2023 ci rivelano che Umberto comincerà a sospettare che dietro alla partenza di Adelaide si celi un qualche segreto. Il Commendatore è sicuramente la persona che conosce meglio la Contessa e il suo viaggio improvviso, giustificato dal dover partecipare a un funerale di un'amica, non lo convinceranno per nulla. Si metterà così sulle sue tracce, scatenando la furiosa gelosia di Flora, desiderosa che il compagno dimentichi totalmente il suo passato e il suo rapporto passionale con la cognata. Il Guarnieri però non le darà retta e sarà più che mai convinto di doverla trovare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto conosce il segreto della Contessa?

La decisione di Umberto di cercare Adelaide ci fa sospettare che conosca qualche segreto tenuto nascosto per tanto tempo. Sappiamo infatti che la Contessa non ha detto tutta la verità e, in un nostro articolo precedente, abbiamo fatto qualche ipotesi su cosa possa aver spinto la nobildonna a lasciare Milano senza Marcello, seguendo i consigli del suo fidato Italo. Il maggiordomo si è infatti fin troppo premurato che la donna non portasse con sé il Barbieri e il fatto che Adelaide abbia mentito sulla sua destinazione – ricordiamo che il barista ha scoperto che la sua protettrice non è a Lione – ci conferma che qualcosa bolle in pentola. Umberto potrebbe capire cosa la sua ex compagna sta nascondendo e potrebbe volerla raggiungere o per aiutarla oppure per proteggere se stesso.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto vuole aiutare o ostacolare Adelaide?

Non sapendo ancora che segreto stia nascondendo Adelaide, non possiamo ancora sapere se Umberto voglia raggiungerla per aiutarla oppure per ostacolarla. Ricordiamo infatti che i due, attualmente, non sono proprio in buoni rapporti. Sta di fatto che il Guarnieri, dopo averla rintracciata, partirà senza dire nulla a Flora, per non farla ingelosire ma soprattutto – secondo noi – per non farle mettere il naso in affari che non la riguardano. Nel nostro articolo, di cui vi facevamo menzione nel paragrafo precedente, abbiamo ipotizzato che la Contessa possa avere un figlio o figlia segreti oppure che nasconda un parente, che potrebbe addirittura essere la moglie di Umberto (mai morta e tenuta nascosta). Oppure potrebbe trattarsi di Ravasi, il cui assassinio sarebbe stato sventato. Insomma il fatto che Umberto Guarnieri, ora in rotta di collisione con l'ex amata, abbia deciso di seguirla, è per noi sinonimo di qualcosa che i due custodiscono da tempo e che potrebbe addirittura riuscire a riavvicinarli e a far scoccare di nuovo la scintilla. Anche se, lo ammettiamo, noi pensiamo sempre che i due non abbiano mai smesso di provare dei forti sentimenti l'uno per l'altra.

