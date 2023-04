Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide nasconde un segreto ma quale? Ecco tutte le ipotesi

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Adelaide non è stata sincera con Marcello e che presto si verrà a scoprire che non è andata davvero a Lione come detto. Ma cosa sta nascondendo la Contessa? Scopriamo insieme e vediamo cosa succederà nei prossimi episodi della Soap.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Marcello scoprirà che Adelaide gli ha mentito. Il barista vorrà raggiungere la Contessa a Lione, dove la nobildonna gli ha detto di essersi recata per il funerale della sua amica. Ma quando sarà sul punto di partire, verrà a sapere che la sua Di Sant’Erasmo non si trova nella città francese e forse nemmeno in Francia.





Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello vuole raggiungere Adelaide a Lione

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 dal 10 al 14 aprile 2023, vedremo Marcello molto deluso dalla partenza di Adelaide. Il ragazzo sarà molto deluso dalla decisione della contessa di non partire con lui e di non avvertirlo per il cambio di programma. Con questo stato d’animo, si riavvicinerà a Ludovica. I due passeranno molto tempo insieme sino a quando la Di Sant’Erasmo non gli manderà un regalo. Sarà questa sorpresa che darà a Marcello la spinta di raggiungere la nobildonna a Lione e a scoprire la verità, ovvero che lei non si trova nella città francese.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide ha mentito

Marcello sarà sconvolto dalla scoperta che Adelaide non si trova a Lione. La Contessa farà perdere le sue tracce e sarà chiaro che la donna stia nascondendo un segreto. Già da questa settimana, si è capito che la notizia improvvisa arrivata alla villa è qualcosa di molto doloroso per la nostra Adelaide. La nobildonna ha più volte affermato che si tratti di una sua cara amica ma questa partenza improvvisa e la decisione di non dire nulla al Barbieri - che avrebbe appoggiato una sua partenza da sola - ci fa sospettare che quanto detto non sia la verità. E possiamo fare delle ipotesi, su cosa stia davvero succedendo.

Anticipazioni e Trame: Dov’è finita la Contessa?

Adelaide ha mentito riguardo alla sua partenza a Lione e potrebbe aver mentito anche riguardo alla sua amica. Ci spieghiamo meglio. La donna potrebbe aver detto a Marcello una mezza verità, nascondendo la vera identità della persona venuta a mancare. La fantomatica amica potrebbe essere in verità qualcuno legato alla sua famiglia, magari a Marco e a Tancredi o persino a Umberto. Oppure, ipotesi tutta nostra e forse anche fantasiosa, potrebbe trattarsi di una figlia o figlio segreti della nostra Contessa, nata fuori dal matrimonio e tenuta lontana. Altra opzione non da scartare, e che sembra farsi largo sul web, è che Achille Ravasi sia sopravvissuto al piano di Umberto e della moglie, e che sia rimasto nascosto - forse malato - da qualche parte.

Qualunque sia la verità, è certo che questo segreto terrà banco nel finale di stagione e probabilmente anche all’inizio dell’ottava stagione della Soap, in arrivo a settembre prossimo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.