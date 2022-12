Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Per Ludovica e Marcello c'è speranza ma Ferdinando potrebbe volere vendetta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il piano di Marcello è destinato a sortire un certo effetto in Ludovica. Peccato però che Ferdinando sia in agguato e possa scoprire un segreto, che metterà nei guai la Brancia. Ma vediamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda su Rai1.

L'amore ritorna e trionfa? Speriamo di sì. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la prossima settimana, Marcello riuscirà a fare centro. Il ragazzo soffierà un grande affare a Umberto e comincerà la sua scalata sociale, atta a riconquistare Ludovica e a poterle stare vicino. Ma ci sarà un “però” molto grande. Ferdinando potrebbe scoprire di essere stato ingannato e potrebbe dare la colpa alla piccola Brancia, la colpa di tutto e volere vendetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Colpo grosso a Umberto Guarnieri

Nella prossima settimana assisteremo a una rivincita colossale da parte di Adelaide e Marcello, ai danni di Umberto. Il bel Barbieri riuscirà infatti a soffiare un grosso affare al Guarnieri, vincendo al suo posto – all'asta – il bel Palazzo Andreani. Per il socio di Salvo si tratterà di un terno al lotto e potrà finalmente cominciare la sua scalata al successo. Il ragazzo, che durante l'estate e grazie alla Contessa, ha studiato economia, ha un solo obiettivo: quello di ottenere un posto in società, che gli permetta di riconquistare Ludovica ma soprattutto di poterla sposare. E sembrerà proprio riuscirci.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica impressionata da Marcello?

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marcello affrontare Ludovica e lei piazzargli un secco no in faccia. La Brancia ha rivelato al ragazzo di non voler più avere a che fare con lui, ora finalmente “felice” con Ferdinando. Ma nel corso degli episodi potremmo assistere a un dietrofront. La Brancia, ancora palesemente innamorata del Barbieri, potrebbe rimanere piacevolmente stupita dai suoi sforzi per riconquistarla e forse proprio l'affare del Palazzo Andreani, potrebbe essere la svolta necessaria perché i due innamorati tornino insieme. E potrebbe andare tutto bene se non fosse per un piccolo particolare, un dettaglio sfuggito a Fiorenza, che ha già messo in allarme Ferdinando.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ferdinando scopre che Flavia ha mentito. Se la prenderà con Ludovica?

Se vi ricordate, uno dei motivi per cui Ludovica ha cominciato ad avvicinarsi a Ferdinando, è la malattia della madre. La ragazza, prima della fine della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, ha scoperto che la sua mamma è molto malata e che, per curarsi, ha necessità di costose cure all'estero. La famiglia Brancia non naviga però in buone acque e quale migliore occasione per rimpinguare le casse, se non avvicinarsi a un ricco e affascinante armatore. Peccato però che la malattia di Flavia sia una bugia, orchestrata da lei e da Fiorenza, con il chiaro intento di eliminare Marcello e portare Ludovica ad avvicinarsi a Ferdinando. Ma nelle ultime puntate della Soap, la Gramini si è fatta sfuggire un particolare che ha sconvolto il Torrebruna. Il ragazzo ha cominciato ad avere il sospetto che qualcuno lo abbia ingannato e con molta probabilità, negli episodi che vedremo nel 2023, capirà che Flavia è sana come un pesce e che il suo rapporto con Ludovica è falso. E potrebbe addirittura prendersela con la ragazza, accusandola di averlo imbrogliato e di essersi approfittato di lui.

Anticipazioni e Trame Il Paradiso delle Signore: Ferdinando vorrà vendetta?

Ferdinando potrebbe accusare Ludovica di averlo imbrogliato e non credere alle parole della ragazza, veramente all'oscuro del piano della madre. Il Torrebruna potrebbe quindi essere spinto a volere vedetta contro le tre donne che lo hanno ingannato ma a pagarne le conseguenze, più di tutti, sarebbe sicuramente la piccola Brancia. Il ricco armatore si potrebbe trasformare – da uomo buono quale sembra – in una persona spietata e in classico stile Soap Opera, potrebbe addirittura costringere Ludovica a sposarlo, nonostante lei sia innamorata di un altro. E tutto questo potrebbe succedere proprio quando Marcello sarà riuscito a riconquistare la sua amata e tutto avrebbe potuto far presagire un ritorno alla serenità. Le nostre sono solo ipotesi ma chissà se il nostro intuito alla fine ci darà ragione?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.