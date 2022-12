Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ferdinando scopre di essere stato ingannato! Per Ludovica si mette male

Anticipazioni TV

Ferdinando Torrebruna scopre l’inganno di Flavia Brancia e Ludovica si troverà nei guai: l’uomo perdonerà la cattiveria di sua madre? Ecco le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore su Rai 1.

Ludovica Brancia ha lasciato Marcello Barbieri, spinta dalla madre Flavia a credere che il ricco e affascinante Ferdinando Torrebruna fosse un partito di gran lunga migliore. La perfida signora Brancia, tuttavia, ha commesso un passo falso che potrebbe rovinare per sempre la relazione della figlia. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap in onda su Rai1. Ecco le Anticipazioni dettagliate.

Ferdinando Torrebruna sospettoso nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Ludovica Brancia si è fatta convincere dalla perfida madre Flavia a prendere le distanze dal fidanzato Marcello Barbieri, in favore di una nuova e più adeguata liaison con Ferdinando Torrebruna. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Marcello ha fatto uno straordinario cambiamento grazie all’aiuto della contessa Adelaide di Sant’Erasmo che ha preso a insolitamente a cuore la situazione del giovane, perso d’amore per Ludovica. Quest’ultima, dopo essere partita insieme a Ferdinando a seguito della rottura con Marcello, è tornata a Milano in compagnia del suo nuovo fidanzato per la gioia di mamma Flavia che ordito tutto affinché la figlia potesse legarsi ad un uomo ricco e pieno di risorse. È stata proprio Flavia, insieme alla crudele e pettegola amica Fiorenza, a convincere Marcello di non essere abbastanza per Ludovica, portando i due giovani innamorati alla rottura nel corso della sesta stagione della soap di Rai 1. A causa di un inconveniente, tuttavia, Ferdinando comincia a capire che il rapporto con Ludovica potrebbe essere nato in modo tutt’altro che puro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Fiorenza tradisce le Brancia!

Nel corso della sesta edizione de Il Paradiso delle Signore, Flavia Brancia e l’amica Fiorenza sono riuscite a mettere in cattiva luce Marcello Barbieri e a convincere il giovane di non essere abbastanza per Ludovica, tanto da portare la coppia alla rottura. Lo scopo di far lasciare i due innamorati è legato, come prevedibilmente quando si parla della signora Brancia, al denaro: Flavia aveva il conto completamente in rosso e, spingendo la figlia a legarsi al ricco e importante Ferdinando Torrebruna, ha fatto sì che il suo conto in banca rifiorisse e che la figlia avesse un futuro limpido ad attenderla, almeno in termini di possibilità economica. L’inganno delle due amiche è rimasto celato per lungo tempo ma Fiorenza si tradirà presto, portando Ferdinando a dubitare del rapporto con Ludovica. La nobildonna, pettegola e poco attenta ai dettagli, si lascerà scappare un’informazione importante che scatenerà una valanga di rivelazioni scottanti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica ancora innamorata di Marcello?

Mentre le confidenze di Fiorenza metteranno in allarme Ferdinando Torrebruna, pronto a chiedere spiegazioni a Ludovica Brancia e a mettere in dubbio i sentimenti della giovane, Marcello Barbieri prenderà coraggio e inizierà a corteggiare nuovamente la donna che ha sempre amato. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, ci sarà ancora speranza per Marcello e Ludovica che torneranno a corteggiarsi e non potranno nascondere la reciproca attrazione. Brancia sarà particolarmente colpita dal grande cambiamento del suo ex fidanzato, arrivando a mettere in dubbio i sentimenti che la legano a Ferdinando. Mentre la giovane, nonostante le perplessità, si mostrerà fedele a Torrebruna, quest’ultimo potrebbe prendere una drastica decisione sentendosi preso in giro dalla famiglia della sua promessa sposa.

