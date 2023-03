Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Ottava Stagione: Matrimoni in arrivo nelle nuove puntate della Soap?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le novità sulle nuove puntate della Soap di Rai1, Il Paradiso delle Signore. Nella nuova stagione, l'ottava, ci saranno tante sorprese, molti ritorni e forse anche un matrimonio.

Il Paradiso delle Signore 7 sta per concludersi. La Soap si prenderà una pausa per tutta l’estate e tornerà su Rai1 il prossimo settembre 2023, con un’ottava stagione che si prevede già ricca di novità, di grandi ritorni e forse anche di matrimoni. Ma vediamo cosa ci aspetta nelle nuove puntate, presto in arrivo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Le riprese dell’ottava stagione cominciano a maggio

Siamo agli sgoccioli con Il Paradiso delle Signore 7. Le ultime puntate della stagione della Soap, in corso attualmente, andranno in onda sino a metà maggio, dopo di che si fermeranno e saranno sostituite da Sei Sorelle, che tornerà nel daytime di Rai1. La Soap riprenderà il prossimo settembre 2023, con l’ottava stagione, le cui riprese cominceranno a maggio. Come ogni anno, gli attori de Il Paradiso passeranno un’intensa estate sul set, per regalarci nuove e avvincenti trame. E pare proprio che le novità in arrivo con Il Paradiso delle Signore 8, siano molto intense.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene nuova capo commessa ma Gloria potrebbe tornare

Nelle scorse settimane vi abbiamo già anticipato alcune novità dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. L’ultima tra queste è relativa alla relazione tra Marcello e Adelaide, che continuerà anche nelle nuove puntate, in partenza a settembre. Nonostante l’assenza della Contessa nel finale di questa settima stagione in onda, il Barbieri e la nobildonna faranno ancora coppia, con grande delusione di Ludovica. Ancora tutto tace sulla questione Gemma-Marco, nonostante sia ormai chiaro che l’amore tra il Di Sant’Erasmo e Stefania sia un capitolo chiuso. Il ragazzo, che la prossima settimana confesserà prima a Tancredi e poi ai suoi amici di essere deluso dalla fine con la Colombo, potrebbe scoprire di essere il padre del bambino che la Zanatta aspetta e, pronto ad assumersi le sue responsabilità, potrebbe addirittura convolare a nozze con la Venere.

Confermatissima invece Irene, che in assenza di Gloria sarà la capo commessa de Il Paradiso delle Signore e che si troverà, dalle prossime puntate, a dover fare una scelta molto importante.

Per quanto riguarda Gloria, confermiamo quanto vi avevamo già anticipato, ovvero che il futuro della Moreau è incerto. La mamma di Stefania potrebbe ricomparire da un momento all’altro, forse decisa a non farsi mettere in un angolo da Veronica e forte del fatto che il suo matrimonio con Ezio non sia ancora stato sciolto. Ritorno invece certo per Agnese, che renderà Armando molto felice nel Finale di Stagione.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese torna a Milano mentre Gloria potrebbe lasciare la città per sempre!

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matrimonio/i in arrivo?

Alcune notizie riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, ci fanno pensare che nel gran finale della Settima Stagione e forse nei primi episodi dell’ottava, in arrivo a settembre, possano esserci dei matrimoni. Uno di questi sarà quello di Gemma anche se ancora non è dato sapere se la Zanatta sposerà Roberto, che si è già fatto avanti, o se deciderà di convolare a nozze con il suo Marco. La ragazza potrebbe rifiutare le nozze con il Di Sant’Erasmo per aiutare il suo amico Landi, disposto a sacrificarsi per il suo bene e per tentare anche di mascherare la sua omosessualità.

Di matrimonio ne parleranno anche Irene e Alfredo, visto che il Perico chiederà alla Cipriani di sposarlo e lei, la prossima settimana, lo inviterà a cenare con la sua famiglia. I due potrebbero quindi diventare marito e moglie e se questo dovesse succedere, probabilmente accadrà nell’ottava stagione.

Circolano poi voci che vedrebbero anche Agnese e Armando come promessi sposi. In questo caso c’è però un grande problema. La sarta è ancora sposata e a meno che non ottenga l’annullamento del matrimonio, con la Sacra Rota, riteniamo difficile che possa realizzare questo progetto. Ma tutto potrebbe succedere. Giuseppe potrebbe venire a mancare e rendere quindi vedova Agnese oppure l’Amato potrebbe avvalersi di qualche altro stratagemma legale, attuato all’estero, che potrebbe decretare la fine del suo legame con la madre di tre dei suoi figli. Staremo a vedere quale sarà il risvolto di questa strana e inaspettata faccenda ma che ci intriga già da adesso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.