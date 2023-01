Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese torna a Milano mentre Gloria potrebbe lasciare la città per sempre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Agnese farà ritorno a casa. Per la sarta sarà il momento di riprendere in mano la sua vita al grande magazzino. Chi invece potrebbe lasciare per sempre la città, è Gloria. La Moreau sarebbe pronta a raggiungere Stefania negli Stati Uniti. Ma vediamo cosa succederà nella Soap di Rai1.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il ritorno di Agnese a Milano è molto vicino. La sarta farà di nuovo capolino nel grande magazzino milanese e sarà pronta a riprendere il suo posto nelle trame della Soap. Per lei però potrebbero esserci nuovi ostacoli da superare e la sua relazione con Armando, potrebbe essere a rischio. Gloria invece, preoccupata per Stefania, potrebbe decidere di raggiungerla negli Stati Uniti e lasciare per sempre il Paradiso ed Ezio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese torna a Milano

Mancano poche puntate al ritorno di Agnese e Milano. La sarta tornerà molto presto a casa, dopo aver passato gli ultimi mesi a Londra, per aiutare Tina con la sua gravidanza difficile. Il ritorno dell'Amato renderà tutti felici, a partire da Salvatore, che potrà riabbracciare sua madre e tirare un sospiro di sollievo per la sua sorellina, ora del tutto fuori pericolo e capace di potersela cavare da sola con la bambina. Ma oltre al giovane barista anche Armando sarà molto contento. Finalmente potrà riabbracciare la sua amata, lontana da lui per troppo tempo. Ma il rientro di Agnese potrebbe non essere rose e fiori come sperato. Qualcosa potrebbe andare storto e la causa potrebbero essere i Rizzo, Palma e Francesco.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese e Palma rivali?

Agnese tornerà a Milano felice di riprendere la sua vita ma qualcosa potrebbe andare storto e metterla in grande difficoltà. La sarta, al suo rientro in città, si troverà faccia a faccia con Palma. L'Amato non ha fatto mistero di non essere poi così tanto felice dell'arrivo della sua amica a Milano e la sua presenza nella sua casa, potrebbe causare un vero e proprio pandemonio. Sul web circolano alcune voci che rivelano che Agnese potrebbe persino essere gelosa della Rizzo e del suo amato Armando. Tra i due – lo stiamo vedendo nelle puntate attualmente in onda – sembra esserci un bel feeling e non si esclude che possa nascere qualche tipo di sentimento. Il Ferraris potrebbe, ed è solo un'ipotesi, cedere al fascino di Palma e tradire la sua compagna. Questo ovviamente creerebbe una grande tensione tra loro e potrebbe portare addirittura alla rottura. Ipotesi che non trova, per il momento, grandi riscontri. Quel che è certo è che Agnese non gradirà che la sua amica si sia piazzata a casa sua e che abbia costretto Salvatore a vivere con il capo magazziniere. Figuriamoci cosa succederebbe se solo intuisse che Palma prova qualcosa per il suo compagno.

Anticipazioni e Trame Il Paradiso delle Signore: Gloria raggiunge Stefania negli Stati Uniti?

Al ritorno di Agnese potrebbe fare da contrappeso l'addio di Gloria. La Moreau potrebbe decidere di lasciare Milano per correre in soccorso della figlia, in crisi con Marco e forse rimasta sola. Vi abbiamo già anticipato che Marco, tornato a Milano, confesserà a Matilde di avere dei problemi con la compagna. Questa notizia non faticherà a spargersi a macchia d'olio anche perché il comportamento del Di Sant'Erasmo tradirà un certo nervosismo e malumore, che non potranno essere attribuiti solo al rapporto tra lui e Tancredi. Le cose tra i due giornalisti potrebbe addirittura non risolversi e Gloria, in ansia per la sua bambina, e ormai convinta che tra lei ed Ezio non possa esserci nulla, potrebbe volare verso l'America e rimanere là, per sempre, visto che attualmente non si parla di un ritorno di Stefania tra le mura di casa Colombo o tra quelle del Paradiso.

