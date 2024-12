Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta avrà finalmente il suo lieto fine? Enrico sarà l'uomo giusto?

Anticipazioni TV

L'amore tra Marta ed Enrico è appena scoppiato. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda prima di Natale, la Guarnieri e Brancaccio hanno cominciato una relazione e stavolta speriamo che per la nipote di Adelaide ci sia un lieto fine. Ma succederà? Lo avrà?

Marta ed Enrico sono innamorati, ormai è ufficiale. I due protagonisti della stagione numero nove de Il Paradiso delle Signore hanno trovato il coraggio di superare tutte le loro paure e di lasciarsi travolgere dalla passione che provano l’uno per l’altra. E mentre la Soap di Rai1 si prende una piccola pausa per Natale 2024, abbiamo il tempo di riflettere sul loro futuro e di farci una domanda: la Guarnieri avrà finalmente il suo lieto fine e avrà la sua famiglia con il medico-magazziniere?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta avrà il suo lieto fine con Enrico? Video

Marta avrà il suo lieto fine? Scopri qui sotto le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ma prima guarda qui sotto il video dedicato alla Soap di Rai1.

Anticipazioni: Tra Marta ed Enrico trionferà per sempre l'amore?

Il Paradiso delle Signore: Marta ricomincia da sé e da Enrico

Il ritorno di Marta nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ci ha fatto pensare che tra lei e Vittorio potesse scoppiare di nuovo l’amore. E in verità la Guarnieri ha effettivamente dimostrato di essere ancora legata a suo marito, ora ufficialmente ex, innamorato però di Matilde e pronto a fuggire e lasciare il suo Paradiso pur di poter stare con lei. La nipote della Contessa si è quindi trovata a dover ricominciare da capo e a trovare il coraggio di riaprire il suo cuore. E lo ha fatto con Enrico, soprattutto dopo aver capito che il magazziniere non è un uomo qualunque e che il mistero intorno a lui, è dato da un terribile momento vissuto nel passato, che lo ha costretto a nascondersi a Milano, a cambiare identità e lavoro. Enrico, che per ora conosciamo con il cognome fittizio di Brancaccio, si è rivelato un’anima buona e molto affine a Marta. La figlia di Umberto è potuta ripartire da sé, con un appartamento tutto suo e con una persona accanto, a cui si sente sempre di più legata.

Il Paradiso delle Signore: Marta ha ritrovato l’amore ma deve stare attenta

Marta ed Enrico hanno ceduto alla passione e la ragazza ha confessato a Roberto di sentirsi di nuovo felice. Certo non ha dimenticato il grande amore che ha provato per Vittorio ma ha fatto dei passi in avanti molto importanti, che la stanno rendendo sempre più serena. La Guarnieri sa di non poter ancora vivere la sua relazione alla luce del sole e non perché sia clandestina ma perché Enrico non deve destare sospetti e deve soprattutto proteggere sua figlia. I due hanno quindi deciso di rimanere nascosti e di confessare di loro solo ad Armando, l’unico a sapere la verità su Brancaccio. La terribile situazione che ha costretto il medico a lasciare la propria città a e a trasferirsi a Milano, rischia però di diventare un pericolo per la rampolla di Umberto e temiamo che qualcosa possa succedere quando meno ce lo aspettiamo. Non crediamo infatti che la bella Guarnieri possa ancora godersi un amore senza problemi anche se speriamo, per lei, in un lieto fine.

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni: Marta avrà un lieto fine?

Enrico si sta nascondendo da dei criminali che vogliono ucciderlo ed è per questo che non può confessare a nessuno la sua vera identità. Ha raccontato la verità solo a Marta e Armando, sperando che ai due non succeda nulla. Sospettiamo, non abbiamo anticipazioni certe su questo, che la Guarnieri e/o Ferraris qualche pericolo lo correranno davvero. Pensiamo infatti che la nipote di Adelaide si troverà in situazioni piuttosto complesse e molto presto ma speriamo che non le precludano un lieto fine, definitivo.

Marta ha avuto, anni fa, un lieto fine con Vittorio. La loro coppia ha però finito per sfaldarsi e complice la partenza della Guarnieri per gli USA, il loro amore è sfiorito. Sembrava che tra loro dovesse durare per sempre ma alla fine tutta la passione ha lasciato il posto a un doloroso annullamento, con un lieto fine – sebbene complicato – per Conti e un “ricomincio da me” per la ragazza. Ci piacerebbe davvero che stavolta il desiderio di amore e di famiglia della figlia di Umberto potesse realizzarsi e visto che Enrico ha pure una bambina, la giovane fotografa potrebbe pure realizzare il suo sogno di essere madre. Ma succederà davvero? Noi, a sensazione, crediamo di sì e ne saremmo davvero felici. Marta merita quel lieto fine che insegue da tempo e che non è riuscita a realizzare sino a ora ed Enrico ci sembra pure la persona giusta, visto gli interessi in comune che i due hanno e che li porteranno, sicuramente, molto lontano come coppia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.