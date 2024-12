Il Paradiso delle Signore 9, arriva lo stop della Rai: ecco la programmazione natalizia

Anticipazioni TV

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si ferma dal 23 al 27 dicembre 2024. La soap non andrà in onda su Rai 1 al consueto orario per la pausa natalizia. Ecco i dettagli.

Natale è alle porte e Il Paradiso delle Signore si ferma. La nona stagione della soap di Rai 1, infatti, non andrà in onda dal 23 al 27 dicembre 2024 al consueto orario e la messa in onda riprenderà da lunedì 30 dicembre con le nuove puntate. Ecco cosa vedremo prossimamente stando alle Anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore: La Soap va in pausa per Natale 2024, Video

Il Paradiso delle Signore si prende una pausa per Natale 2024. Scopri sino a quando guardando il video qui sotto e poi leggendo le anticipazioni complete della Soap di Rai1.

Anticipazioni: La Soap si ferma per Natale 2024

Il Paradiso delle Signore 9 si ferma per Natale, ecco la programmazione

I fan de Il Paradiso delle Signore stanno adorando la nona edizione della soap in onda su Rai 1, appassionati puntata dopo puntata dalle storie dei personaggi principali che riservano sempre colpi di scena. In questa stagione abbiamo detto addio a Vittorio Conti e Matilde Frigerio, fuggiti da Milano a causa del terribile ricatto di Tancredi di Sant’Erasmo che è arrivato a denunciare sua moglie alle autorità per adulterio. Tracollo per Umberto Guarnieri che è a corto di soldi ma anche di amicizie dopo che è venuto a galla tutto ciò che ha architettato con l’affare Hofer, nonostante la contessa Adelaide sembra averlo perdonato. Siamo arrivati ad un punto di snodo fondamentale per alcune coppie e per alcuni protagonisti, ma ora Il Paradiso delle Signore si ferma a causa delle festività natalizia. La soap, infatti, non andrà in onda dal 23 al 27 dicembre 2024 al consueto orario dal momento che la Rete ha deciso di dare uno stop, e far riprendere le puntate dal 30 dicembre 2024 su Rai 1. Ma cosa ci aspetta nelle nuove puntate? Ecco le Anticipazioni dettagliate.

Anticipazioni: cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si prende una pausa dal 23 al 27 dicembre 2024, in occasione delle festività natalizie, ma torna il 30 dicembre su Rai 1 con le nuove puntate. Occhi puntati sul matrimonio di Elvira e Salvatore, che hanno deciso di convolare a nozze dopo che la Venere ha scoperto di essere in dolce attesa non senza qualche piccolo problema derivato dall’opposizione della famiglia di lei. Spazio anche al nuovo rapporto tra Clara e Alfredo dopo il bacio passionale che ha cambiato tutto, mettendo la Boscolo in crisi anche con Jerome. Se da una parte Irene Cipriani potrebbe opporsi alla nascita di questa coppia perché ancora interessa al Perico, dall’altra Clara dovrà scegliere per chi batte il suo cuore, dopo aver trascorso il Natale in Francia con l’affascinante allenatore. Marta e Enrico, invece, hanno vissuto un momento molto intimi e sembrano essere fatti l’una per l’altra ma le loro storie sono dolorose e complicate, tanto che il loro passato potrebbe dividerli. Odile e Matteo, invece, si sono molto avvicinanti nonostante qualche brutto battibecco e chissà se tra loro nascerà una nuova storia d’amore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.