Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria fuori dalla Soap? Il futuro della Moreau è incerto

Futuro incerto per Gloria Moreau. La madre di Stefania potrebbe non essere presente nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la numero 8. Ma vediamo cosa sappiamo e cosa vedremo certamente nella Soap di Rai1.

Il Paradiso delle Signore 8 si farà. L'arrivo della nuova stagione della Soap ha rallegrato i fan e già ci si interroga su quali personaggi verranno confermati o meno. Se per Umberto, Marcello, Adelaide e Salvo, c'è già la conferma, per Gloria non è ancora arrivata. La Moreau potrebbe non essere dei nostri ma vediamo cosa sappiamo sul futuro dell'amata capo commessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gloria ed Ezio felici per Stefania in America

Partiamo dalle puntate attualmente in onda e dagli episodi che saranno presto trasmessi su Rai1. Gloria ed Ezio sono entusiasti della loro nuova azienda. I due hanno riabbracciato Marco, tornato a casa per qualche tempo e hanno scoperto che Stefania si è ambientata benissimo in America e che il suo lavoro sta andando a gonfie vele. La giovane ha cominciato a tradurre il suo libro e Federico Cattaneo le sta dando una mano. La piccola Colombo non potrebbe essere più felice. Il Di Sant'Erasmo ha però, per non preoccuparli, nascosto di essere in crisi con la sua fidanzata. Non è infatti il momento, secondo Marco, di dare alcuna notizia negativa ai coniugi Colombo, che si apprestano a partire per il loro primo viaggio di lavoro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria ed Ezio si riavvicinano

La serenità di Ezio e Gloria potrebbe però essere spazzata via da un incontro piuttosto spiacevole e inaspettato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda dal 14 al 17 gennaio 2023, ci hanno già rivelato che a Milano si presenterà Chiara Albani, la persona che aveva denunciato la Moreau. La donna chiederà di poter parlare con la capo commessa e il loro faccia a faccia riserverà delle grandi sorprese. Sì perché, parlando con la Albani, Gloria scoprirà una verità che mai avrebbe immaginato e capirà che le cose, nella sua vita, avrebbero potuto essere molto diverse da come purtroppo sono state. Questa notizia, che confesserà a Ezio durante il loro viaggio, porterà i due a lasciarsi andare ai ricordi e forse a qualcosa di più.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gloria parte per gli Stati Uniti per stare vicina a Stefania

Ezio e Gloria si riavvicineranno e questa loro intesa potrebbe portare entrambi a decidere di riunire la loro famiglia e di raggiungere Stefania in America. Dopotutto Gloria era arrivata a Milano per stare insieme alla figlia e la sua presenza nel grande magazzino, senza di lei, potrebbe non essere più giustificata. A spingere la donna a raggiungere gli Stati Uniti potrebbe essere pure la scoperta della crisi che ha colpito la coppia Marco-Stefania e lei, desiderosa di stare accanto alla sua bambina, potrebbe dunque fare i bagagli, lasciare il suo posto di lavoro e partire. Il suo personaggio uscirebbe quindi di scena nell'ottava stagione, come già successo con Marta e prima ancora con Riccardo e Nicoletta, partiti anche loro per l'estero. Queste rimangono però solo ipotesi così come non possiamo, attualmente sapere, se Ezio la seguirà, decidendo di tenere a bada la sua nuova azienda da lontano, con brevi incursioni, oppure di trasferire tutto oltreoceano. Va da sé, che la partenza di Teresio potrebbe mettere in forse pure il personaggio di Veronica. La Zanatta rimarrà in città e al Paradiso anche senza il suo compagno?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.