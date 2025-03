Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Futuro incerto per Adelaide e Marcello. Ma cosa succederà nel finale di stagione?

Anticipazioni TV

Profumo d'addio per Adelaide e Marcello. La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si sta avviando , purtroppo velocemente, al gran finale. Nelle ultime puntate della Soap di Rai1 potremmo vedere la Contessa e il suo amato giovane manager prendere delle strade molto diverse. Ecco cosa potrebbe succedere.

Il Paradiso delle Signore 9 si sta avviando alla conclusione. La Soap si fermerà tra poco più di un mese e tornerà a settembre con una nuova stagione che sicuramente metterà i puntini sulle “i” a situazioni inevitabilmente rimaste in sospeso.

Non ci saranno però solo trame “incomplete” ad attenderci nel finale di stagione, presto su Rai1. Alcune situazioni avranno la loro naturale e inevitabile conclusione e temiamo che tra queste ci sia la storia d’amore tra Adelaide e Marcello. Possibile che la relazione tra la contessa e il giovane imprenditore sia arrivata al capolinea? Sì, potrebbe succedere e ora vi sveliamo il perché.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide e Marcello sempre più lontani?

La fuga di Adelaide ha rimescolato tutte le carte in tavola. La contessa ha deciso di affrontare la sua malattia da sola, senza preoccupare la sua famiglia. Il risultato è stato però quello di aver seminato il panico, soprattutto in Umberto, al corrente di quello che la sta succedendo. Nelle puntate del Paradiso dal 24 al 28 marzo 2025, Odile riuscirà a riportare a casa sua madre e sarà una gioia per tutti. Le condizioni di salute della nobildonna non miglioreranno e sarà costretta a sottoporsi a un intervento rischioso ma che potrebbe salvarle la vita.

Le ultime decisioni di Adelaide hanno creato il caos non solo tra i suoi consanguinei e affini ma anche in Marcello, che si è ritrovato di nuovo solo ma soprattutto ha cominciato ad avvicinarsi a Rosa. Complice la situazione tra lei e Tancredi, di cui Barbieri non si fiderà mai, i due hanno finito per litigare più volte e poi per baciarsi, presi da un raptus di passione che secondo noi covavano da tempo.

Marcello e Rosa prossima coppia de Il Paradiso delle Signore?

È da diverso tempo che pensiamo che Marcello e Rosa nascondano dei sentimenti l’uno per l’altra. Abbiamo sempre pensato che tra loro potesse nascere qualcosa ma poi la relazione tra Barbieri e la Contessa – di cui siamo fan, lo diciamo apertamente – ha distolto la nostra attenzione sulla Camilli. Ma ora le cose sono cambiate e siamo tornati a credere che possa scoppiare l’amore tra la Venere/giornalista e l’imprenditore. Marcello e Rosa si sono baciati ma da allora non sono riusciti ancora ad affrontare questo argomento. I due dovranno farlo e presto ma il ritorno di Adelaide ritarderà ulteriormente questo processo e li porterà, ne siamo sicuri, a essere molto nervosi. Crediamo che la Contessa si accorgerà di questa tensione passionale tra il suo amore e la sua amica speciale, che – a onor del vero – lei ha sempre guardato con un certo sospetto, forse sicura che prima o poi sarebbe stata lei a conquistare il cuore di Barbieri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide e Umberto pronti a ricominciare?

Adelaide potrebbe decidere di lasciare libero Marcello e nella nuova stagione, la decima, de Il Paradiso delle Signore, Barbieri potrebbe fare coppia fissa con Rosa. Come leggete nel titoletto di questo paragrafo, crediamo che la Contessa non rimarrà da sola e anzi pensiamo che si ricongiungerà a Umberto, il suo antico amore (forse persino padre di Odile). È un finale di stagione che ci aspettiamo e crediamo anche che non lascerà nessuno dei personaggi scontento. Per capire se abbiamo ragione dobbiamo aspettare poco più di un mese. Il Paradiso delle Signore 9 si concluderà a maggio 2025, precisamente il 2 maggio 2025 e tornerà nel settembre successivo con una nuova stagione ricca di novità e speriamo entusiasmante come quella che stiamo vedendo ora su Rai1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.