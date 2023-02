Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Finale di Stagione: Vittorio diventa padre e Adelaide se ne va?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nel Gran Finale della Soap, Vittorio potrebbe scoprire di aver avuto un figlio mentre Adelaide lascerà Milano con uscita di scena di grande effetto. Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi in arrivo su Rai1

Le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 sono appena finite e già si parla del gran finale che vedremo su Rai1, la prossima primavera. Le ultime puntate della Soap dovrebbero andare in onda, come di consueto, sino ad Aprile-Maggio, dopo di che ci sarà un lungo stop estivo. Le Anticipazioni e gli spoiler che ci sono giunti alle orecchie, ci rivelano dei colpi di scena sensazionali, che lasceranno i fan del Paradiso, completamente a bocca aperta. Tra questi spuntano notizie relative a Vittorio e ad Adelaide, protagonisti di nuove trame, che si dipaneranno nel corso dei prossimi mesi. Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto per questi due personaggi.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: puntate finali da capogiro

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio lascia il Paradiso

Vi abbiamo già anticipato che Vittorio dirà addio al Paradiso e non sarà presente per alcune puntate della Soap. Si tratterà di un'assenza limitata nel tempo. Il direttore del grande magazzino milanese, tornerà a farci compagnia nelle ultime puntate in arrivo purtroppo presto. Mancano infatti circa tre mesi alla conclusione della settima stagione ma c'è ancora molto da dire e da scoprire. Vittorio sarà, come detto, assente per alcuni episodi. La “colpa” è Alessandro Tersigni, impegnato su un altro set e impossibilitato a dividersi tra questo e quello de Il Paradiso delle Signore. Da qui l'addio momentaneo del suo personaggio che, come abbiamo visto, non solo ha trovato un altro impiego ma sembra proprio non riuscire a ritrovare la concentrazione per dedicarsi al suo lavoro di pubblicitario e dare quindi la giusta visibilità al suo negozio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio torna al Paradiso e scopre di essere diventato padre

Il ritorno di Vittorio è dunque previsto entro la fine della settima stagione della Soap. Più o meno nello stesso momento farà ritorno anche Agnese. La sarta aveva lasciato Milano per raggiungere Tina a Londra e aiutarla con la sua difficile gravidanza. L'Amato farà rientro a casa e con lei ci saranno grandi novità. Non solo potrebbe dare una svolta, in senso positivo o negativo, alla sua relazione con Armando (si vocifera che tra i due possa esserci aria di crisi) ma si ripresenterà in Italia totalmente cambiata, sia come look che come modo di fare. L'aria londinese potrebbe giovare alla madre di Salvo e renderla ancora più bella, tanto da stupire il Ferraris. Ma con lei arriverà una verità che rischia di spiazzare completamente Vittorio. Alcuni spoiler, che circolano in rete da diverso tempo, confessano che Agnese rivelerà al Conti che il bambino di Tina è suo figlio. Una rivelazione che ci porta indietro nel tempo quando il direttore e la bella cantante, in lite con il marito, hanno avuto una breve ma intensa intimità. I due parrebbe abbiano davvero consumato il loro amore e che l'erede tanto desiderato da Vittorio – talmente tanto cercato da creare problemi al suo matrimonio con Marta – sia finalmente arrivato. Ma come risolvere la situazione Sandro Recalcati, che ha riconosciuto il pargoletto? Nel finale di stagione potremmo assistere alla risposta a questa domanda oppure dovremo aspettare le nuove puntate, in arrivo in autunno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide esce di scena

L'altro spoiler che renderà le ultime puntate della settima stagione molto spumeggianti, sarà l'uscita di scena, in grande stile, di Adelaide. La Contessa, che ha ceduto alla passione con Marcello, lascerà Milano ancora una volta. Non sappiamo ancora se si tratterà di un viaggio di piacere, di una fuga d'amore o di semplice relax ma siamo certi che il suo personaggio non sarà presente nelle ultime puntate. Anche Vanessa Gravina, come Alessandro Tersigni, sarà impegnata in un nuovo progetto professionale, che la riporterà in teatro. Per questo Adelaide ci saluterà prima del previsto, per tornare però nell'Ottava Stagione della Soap, confermatissima.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.