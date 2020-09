Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2020: Riccardo smaschera Ludovica e fugge con Nicoletta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Ecco le Trame della Soap per la prima settimana del mese di ottobre.

Scopriamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 5 al 9 ottobre 2020 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 5 al 9 ottobre 2020

Puntata di Lunedì 5 ottobre 2020

Roberta chiede a Gabriella come mai ancora non si sia lasciata andare con Cosimo, che invece con lei si è sbilanciato molto. Nicoletta, tornata a Milano, va al Paradiso per salutare le amiche e rivede Riccardo, che poi si presenta a casa sua per riabbracciare la figlia Margherita. Marcello e Salvatore hanno delle grane burocratiche con la questione dei permessi per aprire la caffetteria di sera e Armando si offre di aiutarli.

Puntata di Martedì 6 ottobre 2020

Gabriella confessa a Roberta di essere stata in procinto di baciare Cosimo. Riccardo riceve la telefonata di Umberto che tornerà presto con Adelaide dall'America e informa anche Marta e Vittorio, che nel frattempo sta preparando una sorpresa per la moglie. Flavia Brancia arriva a Milano in vista del matrimonio di Ludovica e si presenta a casa Cattaneo per intimare a Silvia di tenere lontana la figlia dal suo futuro genero. Cosimo riesce a recuperare il suo rapporto con l'amico Riccardo, che lo perdona...

Puntata di Mercoledì 7 ottobre 2020

Nicoletta confessa alla madre che non riesce a stare lontana dall'uomo che ama, pur sapendo che lui sta per sposare un'altra donna dalla quale aspetta un figlio. Dopo la rottura con Federico, Roberta si avvicina molto a Marcello che, saputo dell'imminente esame all'università, la sprona a dare il meglio di sé e la ricopre di attenzioni. Anche Rocco si trova a dover affrontare una prova importante: la licenza elementare; Armando e Irene lo aiutano a ripassare. Agnese scopre l'anello di fidanzamento che Cosimo ha regalato a Gabriella e ne parla con Salvatore. Ludovica confessa la sua finta gravidanza alla madre che, pur mostrandosi in totale disaccordo con la mossa della figlia, promette di starle accanto...

Puntata di Giovedì 8 ottobre 2020

Gabriella accetta l’anello di fidanzamento di Cosimo e riesce anche a parlare con Salvatore. Umberto e Adelaide, finalmente di nuovo insieme, rientrano dall’America. E' la mattina tanto attesa del matrimonio di Riccardo e Ludovica: tutto sembra inizialmente andare liscio, ma a un certo punto Riccardo si rende conto dell'inganno di Ludovica e la mette spalle al muro! Finalmente il ragazzo è libero di vivere il suo amore per Nicoletta.

Puntata di Venerdì 9 ottobre 2020

Riccardo e Nicoletta non potranno vivere alla luce del sole il loro amore finchè la Sacra Rota non avrà annullato le nozze, per questo motivo i due decidono di andare a vivere a Parigi con Margherita. Umberto e Adelaide sono d'accordo con i due ragazzi. Luciano si chiarisce finalmente con il figlio Federico, che però lo prega di lasciare Clelia in nome dell'amore che nutre per la sua famiglia. Armando si lascia andare e fa delle avance ad Agnese…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.