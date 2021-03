Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 22 al 26 marzo 2021: Marta confessa il suo segreto. Lei e Dante...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 22 al 26 marzo 2021. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 22 al 26 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 22 marzo 2021

Dopo la proposta di Girolamo, Giuseppe inizia a pensare a come mettere in atto il suo piano. Gloria si avvicina molto a Stefania, quasi non la vedesse solo come una delle sue Veneri. Vittorio chiede coesione e senso di responsabilità ai suoi collaboratori in vista della firma del contratto che gli investitori americani intendono stipulare con il Paradiso. Dante è costretto a rivelare a Fiorenza il motivo per cui è tornato dagli Stati Uniti: rivedere Marta.

Puntata in onda Martedì 23 marzo 2021

Anna, Irene e Maria si organizzano per fare un regalo a Stefania in vista del suo compleanno e coinvolgono anche le altre Veneri e Gabriella. Umberto comunica ufficialmente a Cosimo che l'affare è saltato, spegnendo ogni sua speranza. A nulla serve l'intervento di Vittorio e Federico. Continua il losco piano di Giuseppe al quale Girolamo presenta il suo intermediario. Per una ripicca nei confronti di Adelaide, Fiorenza rischia di tradire il cugino, rivelando quanto ha scoperto su Dante e Marta.

Puntata in onda Mercoledì 24 marzo 2021

Saputo dell'imminente compleanno di Stefania, Gloria decide di fare da sola un presente alla giovane. Nel frattempo, mentre Anna e Maria organizzano una festa a sorpresa per l'amica, Flavia informa Ludovica di essere stata costretta a mettere in vendita la loro casa. La Brancia apprende dunque di essere sul lastrico e, dopo un crollo nervoso, chiede aiuto a Marcello. Ma Ludovica non sembra essere l'unica ad avere problemi finanziari: Cosimo è infatti sull'orlo della bancarotta, ma non trova le parole per dirlo a Gabriella.

Puntata in onda Giovedì 25 marzo 2021

Le Veneri pensano di organizzare la festa a sorpresa per il compleanno di Stefania in Caffetteria mentre Marcello conforta Ludovica dopo aver appreso della situazione in cui si trova. Nel frattempo, Gabriella scopre all'insaputa di Cosimo della crisi finanziaria in cui si trova il marito e che Umberto Guarnieri sta per prendersi la sua fabbrica. Il Bergamini, ormai stretto all'angolo, non ha altre opzioni se non quella di rivelare come stanno le cose a Gabriella.

Puntata in onda Venerdì 26 marzo 2021

Nonostante i problemi economici e l'omissione da parte di Cosimo riguardo la loro situazione finanziaria, l'amore di Gabriella riesce a sopperire al dramma. Nel frattempo, la festa a sorpresa per Stefania è a rischio, ma Federico potrebbe rivelarsi l'eroe della situazione. Mentre Ludovica e Marcello iniziano a comportarsi come una vera e propria coppia, anche se restii ad esternare i rispettivi sentimenti, Adelaide riceve una lettera da Marta in cui la giovane le rivela quanto accaduto tra lei e Dante durante il suo soggiorno negli Stati Uniti!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.