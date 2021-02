Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021: Marta scopre la verità su Federico e lascia Milano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 22 al 26 febbraio 2021. Ecco le Trame della Soap per la prossima settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 22 al 26 febbraio 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal dal 22 al 26 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 22 febbraio 2021

Vittorio teme che Umberto voglia rivelare a Marta tutto su Federico. Cosimo e Gabriella tornano dal viaggio di nozze e si stabiliscono a villa Bergamini. Dora non si sente all'altezza del suo compito di capocommessa e Vittorio inizia a cercarne un'altra. Maria deve lasciare la casa in cui vive ed è in cerca di una nuova sistemazione, altrimenti dovrà tornare in Sicilia. Ludovica confida a Marcello di aver ricevuto un altro avvertimento dal Mantovano, mentre pensava di essersene liberata.

Puntata in onda Martedì 23 febbraio 2021

Agnese comunica in famiglia che ha intenzione di chiedere aiuto a Don Saverio per cercare una nuova sistemazione per Maria. Umberto è sempre più intenzionato a raccontare a Marta la verità su Federico e Adelaide ha una soluzione che può rassicurare tutti; la giovane, però, inizia a percepire qualcosa di sospetto. Al Paradiso, intanto, Dora cede l'incarico di capocommessa a Irene. Maria rischia di tornare a Partanna, ma Giuseppe, che desidera farla sposare con Rocco, trova una soluzione inaspettata.

Puntata in onda Mercoledì 24 febbraio 2021

Mentre Gabriella è insieme alle Veneri a Villa Bergamini per festeggiare il suo ritorno dalla luna di miele, appare improvvisamente un ospite inaspettata: Anna, la cugina della Rossi, appena rientrata a Milano. Sotto consiglio di Giuseppe, Maria prende il posto di Gabriella diventando la nuova coinquilina delle ragazze mentre Marta chiede spiegazioni a Vittorio sul comportamento di Federico. Intanto, il Conti e Beatrice si mettono nuovamente alla ricerca di una nuova capocommessa mentre Pietro inizia a capire di chi è innamorata Stefania. Nel frattempo, mentre la situazione "Mantovano" avvicina sempre di più Ludovica e Macello, Umberto confessa a Marta la verità su Federico, ma la reazione della giovane si rivelerà inaspettatamente negativa.

Puntata in onda Giovedì 25 febbraio 2021

Mentre Umberto si sfoga con Federico e Vittorio riguardo la reazione negativa di Marta nell'apprendere la verità su Federico, Armando non si mostra affatto felice quando Rocco gli rivela l'idea di far lavorare Giuseppe con loro in magazzino. Nel frattempo, mentre Gabriella è in piena fase creativa, Irene si crogiola nel suo ruolo di capocommessa e tenta di ottenere il consenso delle Veneri; ma all'improvviso fa il suo ingresso un nuovo personaggio. Intanto, Ludovica si ritrova nuovamente a dover chiedere aiuto a Marcello a causa dell'ennesima minaccia da parte del Mantovano, mentre Marta - delusa dalla verità su Federico - decide di raggiungere Riccardo a Parigi.

Puntata in onda Venerdì 26 febbraio 2021

Il ruolo di capocommessa sembra aver dato alla testa ad Irene, che inizia un piano di riorganizzazione del Paradiso mettendo non poco in difficoltà le Veneri. Nel frattempo Gloria Moreau, la donna misteriosa arrivata al Paradiso, fa nuovamente capolino nel grande magazzino: la verità è che la donna è lì per sostenere un colloquio con Vittorio per il ruolo fisso di capocommessa! Intanto, Agnese disapprova la veemenza con cui Giuseppe assilla Vittorio per un lavoro, portando il marito a pensare che la causa possa essere il rapporto della moglie con Armando. Gabriella invece è prossima allo scandalo a causa della creazione di un particolare abito in stile british.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.