Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 gennaio 2023: Marcello rimarrà a Milano ma con Ludovica non ci sarà futuro

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello si convincerà a rimanere a Milano ma darà un taglio al suo obiettivo di riconquistare Ludovica. Intanto a casa Colombo si festeggia un grande evento.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 gennaio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, vedremo Marcello dare un'ulteriore scossa alla sua vita. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che le parole di Adelaide – come previsto da Armando – hanno fatto breccia nel cuore del bel Marcello e il Barbieri deciderà di non partire più per l'Australia. La Contessa gli offrirà una quota sulla vendita di Palazzo Andreani e questo gli consentirà di mettere in atto, almeno in parte, i progetti che aveva in mente. Di questi non farà più parte Ludovica. Il ragazzo deciderà di dare un taglio alla riconquista del cuore della Brancia. Intanto mentre Maria troverà la giusta idea per la collezione degli abiti da sposa e Vito l'aiuterà a trovare ispirazione e concentrazione, Matilde si troverà a gestire una problema con le consegne. Tancredi si offrirà di darle una mano ma lei rifiuterà i consigli del marito e deciderà di agire come avrebbe fatto Vittorio. Salvo assumerà Francesco alla Caffetteria mentre Ezio e la sua famiglia festeggeranno l'acquisto del capannone, dove prenderà vita la nuova attività del Colombo.

Marcello rinuncia a partire ma dice basta con Ludovica: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 19 gennaio 2023

Armando ha deciso di chiedere aiuto ad Adelaide per convincere Marcello a restare a Milano. Il Ferraris ci ha visto giusto e la Contessa è stata in grado di smuovere la coscienza del Barbieri, che ha cominciato a tentennare. Nella puntata della Soap che vedremo il 19 gennaio 2023, Marcello prenderà la decisione di rimanere in città e di rinunciare al suo viaggio in Australia. Tutto merito di una proposta che non avrebbe potuto rifiutare. La Di Sant'Erasmo gli riserverà una quota sulla vendita di Palazzo Andreani e il giovane potrà mettere in atto alcuni dei piani che aveva in mente. Ma il buon barista farà un'ulteriore scelta e stavolta sarà su Ludovica. Sceglierà di abbandonare il suo obiettivo di riconquista e di dire basta al suo sogno d'amore con la Brancia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde rifiuta l'aiuto di Tancredi e pensa a Vittorio

Vittorio ha trovato un nuovo lavoro e presto lascerà il Paradiso delle Signore. Per il Conti sembra un addio definitivo e il direttore ha deciso di non occuparsi, al momento di molti dei suoi affari. Matilde si troverà quindi a dover gestire un problema con le consegne. Tancredi si offrirà di aiutarla ma i suoi metodi non piaceranno alla Frigerio, che deciderà di agire come avrebbe fatto il suo unico e solo direttore. Questo ovviamente manderà suo marito in collera. Intanto Maria avrà un'idea per la collezione degli abiti da sposa. Vito, contento per lei, le suggerirà un modo per trovare la giusta ispirazione ma soprattutto la concentrazione per fare bella figura e conquistare sia Flora che le clienti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio comincia la sua attività

C'è grande attesa per l'inizio della nuova attività di Ezio e per il Colombo è tempo di mettere la prima pietra. Il padre di Stefania sarà felicissimo di festeggiare con la sua famiglia, l'acquisto del capannone che gli servirà come base per il suo nuovo lavoro. Veronica e Gemma accoglieranno con calore questa grande novità e pure Gloria. Ma attenzione! Tra le tre donne sta per scoppiare un pandemonio e la cosa non piacerà per nulla al buon Teresio. Intanto Salvo assumerà Francesco alla Caffetteria. Il Rizzo ha fatto colpo sull'Amato.

