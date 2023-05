Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: a giugno le riprese dell'Ottava Stagione. Ecco quale sarà il destino di Vittorio

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte a giugno. Le riprese dell'ottava stagione della Soap di Rai1 cominceranno a giugno. Scopriamo insieme quali sono le novità in arrivo e se ci sarà o meno Vittorio.

Il set de Il Paradiso delle Signore tornerà operativo dal prossimo giugno. Manca pochissimo al ritorno in scena del nutrito cast della Soap, che girerà le prime scene della nuova stagione, in arrivo il prossimo settembre. Scopriamo insieme quali sono le novità previste e facciamo luce sul giallo sulla presenza di Vittorio Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: le riprese dell'ottava stagione partono a giugno

Le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore cominceranno il prossimo mese, giugno 2023. Manca quindi poco al ritorno del cast in azione, per le nuove puntate che arriveranno a settembre 2023. Sarà una stagione molto intensa in cui sicuramente molto nodi verranno al pettine e molte situazioni lasciate in sospeso, verranno risolte. Una tra queste sarà il mistero intorno ad Adelaide e alla sua partenza. Sul web circolano varie ipotesi su cosa possa essere successo alla Contessa ma noi rimaniamo dell'idea che la Di Sant'Erasmo si sia messa in contatto con qualcuno dal suo passato e che in qualche modo c'entri Umberto. La nobildonna, nell'ultima puntata, ha ribadito che suo cognato, come lei, ha ancora tanti scheletri nell'armadio e questo potrebbe voler dire che presto vedremo un colpo di scena. Ci sentiamo, attualmente di escludere il ritorno di Ravasi. Adelaide è sembrata più addolorata che preoccupata, cosa che cozza letteralmente con la paura di rivedere suo marito vivo e vegeto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio ci sarà nell'ottava stagione

La certezza sulle novità in arrivo con Il Paradiso delle Signore 8 l'avremo solo con l'inizio delle nuove riprese. Sarà a giugno 2023 che, probabilmente, avremo qualche spoiler su quanto succederà nelle nuove puntate in onda da settembre. Per il momento sembra certa l'assenza di Agnese, che ritornerà a Londra da Tina. Giallo risolto invece sull'addio di Vittorio. Il dottor Conti ci sarà o almeno così ha fatto capire Alessandro Tersigni, il suo interprete, con un'instagram story, postata lo scorso 5 maggio 2023, dopo l'ultima puntata della settima stagione. L'attore in allegato alla foto dell'intero cast, ha aggiunto “ci vediamo a settembre”. Pare quindi che la scomparsa nell'ombra del suo personaggio sia solo un espediente scenico, che ha fatto tremare i fan del Conti, l'unica presenza costante sin dall'esordio de Il Paradiso delle Signore, in versione fiction serale.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco ci sarà e forse pure Stefania

Saranno tantissimi i personaggi che dovranno sbrogliare i nodi creatisi nella loro storia. Ludovica e Marcello dovranno capire come fare ora che la Brancia è sposata, Gemma sarà occupata con la sua gravidanza ed Ezio dovrà scegliere se rompere definitivamente con Veronica e partire per raggiungere la sua amata Gloria. Sul web circolano, come abbia detto, diverse voci. Una di queste vede la Zanatta perdere il bambino che aspetta e forse rinunciare per sempre a Marco. Altre vogliono Stefania di nuovo a Milano per ufficializzare il suo fidanzamento con Federico oppure per prendersi la sua vendetta contro la sorellastra. Al momento non è certo che la bella Colombo sia davvero nell'ottava stagione ma potrebbe veramente ripresentarsi a Milano per qualche motivo, persino in compagnia di sua madre. Maria invece potrebbe spiazzare tutti con una novità e forse potrebbe confidare di aver deciso di seguire Vito in Australia, per permettergli di risolvere la situazione finanziaria disastrosa. Presentissimi invece Armando e Salvo, per cui potrebbero arrivare felici novità romantiche.

