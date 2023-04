Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Vittorio e Maria escono di scena?

Anticipazioni TV

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, Vittorio e Maria potrebbero non fare più parte della grande famiglia del Paradiso. Il direttore e la stilista potrebbero non essere più tra i protagonisti delle nuove puntate della Soap, in onda su Rai1.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore – l'ottava – potrebbe aprirsi con due grandi assenze. Nelle nuove puntate della Soap, in onda dal prossimo settembre 2023, Vittorio e Maria potrebbero non essere più tra i protagonisti delle vicende legate al primo grande magazzino milanese. Ma cosa succederà a questi due personaggi?





Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio pronto ad affrontare la concorrenza ma...

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, quelle che andranno in onda dal 1° al 5 maggio 2023, Vittorio escogiterà un piano per contrastare la concorrenza della Galleria Milano Moda. Il Conti penserà a una collezione uomo, a marchio Paradiso, ovvero a una novità che Flora e Matilde non hanno ancora presentato. Il direttore sembrerà pronto a fronteggiare i nuovi rivali, con la grinta che lo ha sempre contraddistinto ma qualcosa ci fa sospettare – e temere – che non sarà lui, in prima persona – a occuparsi della battaglia. Nell'ultima puntata della settima stagione della Soap, che sarà trasmessa venerdì 5 maggio 2023, Vittorio scoprirà qualcosa di molto importante sul conto di Tancredi ma deciderà di non dire nulla alla Frigerio e sparirà nell'ombra, dopo averla osservata festeggiare l'apertura della sua Galleria.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio esce di scena

“Vittorio sparirà nell'ombra”, questa frase ci lascia molto perplessi e ci fa pensare che il Conti possa davvero uscire di scena. A oggi non ci sono infatti conferme che Alessandro Tersigni, il suo interprete, farà parte del cast dell'ottava stagione della Soap. Vittorio Conti potrebbe quindi non dirigere più il grande magazzino e allontanarsi da Milano e da tutti i suoi amici... per sempre. C'è però un grande ma, che ci viene in mente. Possibile davvero che Vittorio voglia abbandonare il suo Paradiso proprio dopo aver escogitato un modo per far fronte alla concorrenza? Lo crediamo improbabile o meglio non crediamo che possa sparire dalla città senza dare una spiegazione chiara alla sua assenza. Pensiamo infatti che Vittorio possa davvero non essere tra i protagonisti di tutta le puntate della Soap e che possa sparire dalle trame per diverso tempo ma vogliamo credere che possa tornare, all'improvviso, magari con nuove prove contro Tancredi. La sua sparizione nell'ombra, proprio dopo aver scoperto qualcosa sul Di Sant'Erasmo, ci pare sospetta. È credibile che il direttore – impegnato ad aiutare Matilde – abbia deciso di andare sino in fondo alla questione dell'incendio del mobilificio e che abbia deciso di far perdere le sue tracce, solo per poter indagare indisturbato. Una trama un po' gialla, lo ammettiamo, ma siamo certi che il nostro Vittorio non possa voler abbandonare tutti, senza una reale ragione o senza aver salutato il suo staff. Avremo ragione? Lo scopriremo presto, speriamo!

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria parte con Vito in Australia

A lasciare Milano e Il Paradiso delle Signore potrebbe essere anche Maria. La stilista, sempre nelle ultime puntate, verrà a sapere delle difficoltà che l'azienda australiana di Vito sta affrontando. La giovane comprenderà quindi il perché del desiderio del suo fidanzato di trasferirsi oltremare. Desiderosa di aiutarlo, come lui ha fatto non facendole pressioni per lasciare Milano e il suo nuovo ruolo di stilista ufficiale del grande magazzino, la Puglisi potrebbe lasciare la città e partire con lui. È però probabile che la sua assenza possa essere momentanea, giusto il tempo di risolvere le questioni nella terra dei canguri e tornare a casa. Sarà così oppure dovremo dire addio alla bella e determinata Maria?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.