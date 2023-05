Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Ludovica e Marcello insieme ma in fuga e Stefania pronta a sposare Federico

Anticipazioni TV

L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda dal prossimo settembre 2023. Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate della Soap in onda sempre su Rai1.

Si chiude questa settimana la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. La Soap si prenderà una pausa e tornerà il prossimo settembre, con nuove ed avvincenti puntate. Non sono ancora trapelate, ovviamente, le trame ufficiali dell'ottava stagione ma cominciano comunque a spuntare fuori spoiler legati ai personaggi che sicuramente continueranno a farci compagnia. Tra questi Ludovica e Marcello, scossi – negli ultimi episodi – da un ritorno di fiamma e da un matrimonio lampo. Si parla però anche di Stefania. La vicenda legata alla giovane Colombo potrebbe continuare nel prossimo autunno, con grandi novità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello torna a Milano con il segreto di Adelaide da custodire

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore, abbiamo visto Marcello partire senza Ludovica per Ginevra. Il ragazzo ha deciso di non lasciare che la Brancia lo seguisse nel suo viaggio alla ricerca della Contessa, per non complicare ulteriormente le cose. Tra loro infatti è scoppiata di nuovo la passione, con un bacio molto romantico e che ha confermato che c'è ancora un forte sentimento tra i due. Il Barbieri ha però anche fatto ritorno a casa prima del previsto, con un grande segreto da custodire. Il barista ha deciso di non rivelare a nessuno cosa Adelaide nasconde e ha promesso di mantenere il riserbo. Al suo rientro lo ha però atteso una sorpresa molto scottante: Ludovica si è sposata. Per il ragazzo sarà una novità dura da digerire e pare che la storia d'amore travagliato tra la contessina e il "povero", continuerà pure nelle prossima stagione della Soap.

Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Ludovica e Marcello in fuga?

Con Ludovica sposata, Marcello non potrà certo presentarsi liberamente da lei e dirle che la ama. È ormai chiaro che il Barbieri, sebbene molto legato alla Contessa, sia ancora innamorato della Brancia ma con lei legata a Ferdinando, le cose si complicheranno. Alcuni spoiler, o meglio alcune voci che circolano ultimamente sul web, ci fanno pensare che i due potrebbero trovare una soluzione a tutti i loro problemi. Ormai capito di voler stare insieme, gli innamorati potrebbero darsi alla fuga e nascondersi dal Torrebruna, da cui Ludovica non potrà divorziare. Come successo a Riccardo e Nicoletta, il barista e la contessina potrebbero poter vivere la loro relazione, solo se decidessero di andarsene da Milano. Va da sé che se questo dovesse accadere – ricordiamo che ancora non sono trapelate le trame ufficiali delle nuove puntate – tra Adelaide e Marcello finirebbe la passione e i due potrebbero tornare a essere semplicemente molto complici e a darsi manforte l'un l'altra.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Stefania torna a Milano per annunciare le sue nozze con Federico?

Una delle trame che più ha scatenato i commenti sul web, è quella che vede protagonisti Gemma, Marco e Stefania. Tanti fan della Soap non sono stati contenti della fine della storia d'amore tra il Di Sant'Erasmo e la Colombo e tanto meno si sono detti contenti del ritorno di fiamma tra il giornalista e la Zanatta, che aspetta un figlio da lui. Gemma, nell'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 7, ha rivelato a Marco che il bambino che porta in grembo è suo, aprendo la possibilità che il ragazzo decida non solo di riconoscerlo ma anche di sposarla.

Non sappiamo ancora cosa succederà tra loro e neanche se Stefania arriverà o meno a Milano, visto che è stata invitata alle nozze tra Gemma e Roberto. Alcune voci – sempre sul web – ci fanno pensare che la figlia di Ezio possa tornare in città e portare con sé ulteriori sconvolgenti notizie. Potrebbe infatti rivelare a tutti di essere prossima a sposare Federico. Potrebbe quindi esserci un doppio matrimonio per le due sorellastre, che coronerebbero i sogni con il loro primo amore. Ma succederà davvero così o ci saranno ulteriori intoppi?

Qui tutte le news de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1.