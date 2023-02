Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 febbraio 2023: Marcello conquista i soci del Circolo. Umberto affila le armi!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'8 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello conquista i soci del Circolo con il suo discorso mentre Umberto prende di mira Gloria ed Ezio.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'8 febbraio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, vedremo Marcello conquistare il Circolo. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Barbieri farà un grande discorso davanti a i soci del prestigioso club di Adelaide. Tutti rimarranno estasiati dalle sue parole e le accoglieranno con un grande applauso. Marcello otterrà quindi la fiducia dei suoi futuri “amici” e Umberto non ne sarà per nulla contento. Intanto Elvira si preparerà alla gara di ballo a cui lei e Salvatore parteciperanno. La ragazza si renderà però conto di avere un problema con il vestito che intende indossare e chiederà a Francesco di aiutarla. Il Rizzo si rifiuterà di darle una mano. Maria, accortasi che il giovane è molto teso, cercherà di spronarlo a non arrendersi e a combattere per i suoi sogni. La Puglisi scoprirà che Francesco ha lavorato con un sarto, che però ha deciso di mollare la sua attività e di trasferirsi. Per Gloria ed Ezio si metterà male. Umberto scoprirà che la sua capo operaia ha deciso di candidarsi all'offerta di lavoro nell'azienda di denim appena aperta dal Colombo. Il Guarnieri sarà sul piede di guerra.

Marcello conquista il Circolo: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dell'8 febbraio 2023

Marcello ha scoperto che il suo destino è nella mani di Ludovica. Il ragazzo non si è però perso d'animo e ha deciso di giocarsi il tutto e per tutto per entrare nel prestigioso club, di cui fanno parte la Brancia e la Contessa. Al momento di presentare la sua candidatura ufficiale, il Barbieri dovrà fare un discorso ai soci, per convincerli a votare in suo favore. Le parole che il ragazzo userà saranno talmente toccanti e convincenti, da conquistare il Circolo e ottenere dei grandi applausi. Tutto questo non piacerà per nulla a Umberto, che escogiterà un modo per rendere la vita difficile al suo rivale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria spinge Francesco a non abbandonare i suoi sogni

Francesco ha deciso di lasciare la sartoria e ha confermato alla madre di non volersi più avvicinare ad ago e filo. Per questo quando Elvira gli chiederà un aiuto per l'abito che vuole indossare per la gara di ballo, il ragazzo le dirà di no. Maria deciderà di intervenire e spronare il Rizzo a non abbandonare i suoi sogni e a combattere per questi. La Puglisi scoprirà poi alcuni particolari sul passato del ragazzo e verrà a sapere che il giovane figlio di Palma lavorava presso un sarto che poi, dal nulla, decise di chiudere la sua bottega e di trasferirsi altrove.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio e Gloria nel mirino di Umberto

Ezio e Gloria stanno reclutando il personale per la loro nuova attività. I due però dovranno rallentare a causa di Umberto. Il Guarnieri scoprirà che la sua capo operaia si è candidata per lavorare nell'azienda di denim aperta dal Colombo. Questa notizia lo manderà su tutte le furie e comincerà a prendere di mira Teresio e la Moreau. Ezio e Gloria dovranno quindi guardarsi le spalle e per loro non sarà facile uscire dal mirino avvelenato del Commendatore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.