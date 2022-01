Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 gennaio 2022: Zia Ernesta si rifiuta di testimoniare. Gloria ha ancora una chance?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 7 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Ernesta non vuole testimoniare e lo riferisce a Ezio. La loro conversazione viene origliata da qualcuno, nascosto dietro la porta.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 7 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap, in onda alle 15.55 su Rai1: Ezio ha chiesto a Ernesta di testimoniare per dichiarare ufficialmente morta Gloria. Ma la donna, al corrente di tutto, non sembra per nulla intenzionata a fare questo “favore” al Colombo. Decide quindi di parlargliene apertamente ma mentre i due discutono sul nuovo matrimonio di Teresio e sulla presenza della Moreau nelle loro vite, qualcuno li spia. Chi avrà sentito tutto? L'arrivo di Flavia ha messo Ludovica in una situazione molto scomoda. Non solo la Brancia non sembra voler lasciare Milano tanto presto ma la Gramini, pronta a prendersi la sua vedetta, le rivela tutto su sua figlia e Marcello. Anna invece viene ufficialmente invitata a casa Amato mentre Marco spinge a Gemma a rimontare in sella e riprendere la sua passione.

Zia Ernesta non vuole testimoniare ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 gennaio 2022

Gloria ha chiamato in suo soccorso zia Ernesta. Dopo aver ricevuto da Ezio la richiesta di consegnargli un certificato che attesti la sua morte, la Moreau ha informato immediatamente la zietta. Ernesta è quindi giunta a Milano con il chiaro intento di capire cosa sta succedendo ai suoi nipoti, in sua assenza. Il Colombo ha così scoperto che l'anziana donna è al corrente di tutto e che, sino a questo momento, ha fatto finta di non sapere nulla sulla presenza della sua ex al Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ernesta riferirà al nipote di non essere per nulla convinta a testimoniare. Dovrà mentire davanti a un giudice e dovrà continuare a mentire anche a Stefania. E mentre confesserà i suoi turbamenti a Ezio, con cui parlerà anche della presenza di Gloria nella loro vita, qualcuno – arrivato all'improvviso – ascolterà la loro conversazione. Chi ci sarà dietro la porta a spiarli?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Fiorenza rivela a Flavia di Ludovica e Marcello

Flavia ha aggredito Ludovica per sapere a chi appartenesse la cravatta che ha per caso trovato a Villa Bergamini. La ragazza ha ovviamente mentito e continua a tenere nascosta la sua relazione con Marcello. La contessina è certa che sua madre non le darà il sostegno a lei necessario e anzi farà di tutto per rovinare il suo amore con il Barbieri. Ha così deciso che non dovrà mai saperne nulla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che questo segreto diventerà sempre più pesante. Flavia non intende infatti andarsene da Milano tanto presto e Ludovica sarà in grossa difficoltà. A metterle ancora più con le spalle al muro ci penserà Fiorenza. La Gramini, desiderosa di vendetta, spiffererà alla sua vecchia amica della storia tra sua figlia e Marcello, di come insomma, in sua assenza, la giovane Brancia si sia lasciata andare tra le braccia di un umile barista, scatenando l'ilarità e lo sdegno dei soci del Circolo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco spinge Gemma a rimontare a cavallo

Gemma è tormentata dal passato. La serata passata al circolo ippico, in occasione dell'evento organizzato per l'Epifania, ha scatenato in lei un vortice di malinconia. La ragazza ha infatti cominciato a ricordare di quando, da ragazzina, andava a cavallo e di come, purtroppo, sia stata costretta a smettere. La Zanatta sembra terrorizzata di ritornare in sella ma, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Marco farà di tutto per farle vincere le sue paure. La spingerà infatti a riprendere in mano le briglie e a ricominciare con la sua grande passione. Intanto Anna riceverà un invito ufficiale a casa Amato. La sua relazione con Salvatore si sta facendo molto seria.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.