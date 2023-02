Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 febbraio 2023: Vittorio senza speranze. Tancredi sta vincendo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Vittorio perde il suo estro creativo mentre Marcello riflette sulla proposta di Adelaide di diventare socio del Circolo.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 febbraio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, vedremo Vittorio sempre più in difficoltà. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Conti sentirà di non avere più l'estro creativo di un tempo. Vittorio non riesce proprio a pensare a nuove idee per la nuova campagna pubblicitaria del suo grande magazzino. Intanto Tancredi colleziona sempre più vittorie. Il Di Sant'Erasmo è riuscito ad acquistare L'Eco della Sera e chiede a Matilde di collaborare con lui. Il suo obiettivo è quello di tenerla lontana dal Paradiso e dal suo direttore. Intanto Marcello riflette sulla proposta di Adelaide; il ragazzo non sa ancora se candidarsi o meno come socio del Circolo. Elvira invece propone a Salvo di partecipare con lei a un gara di ballo mentre Francesco ribadisce a sua madre di aver chiuso con la sartoria. Flora e Maria, in atelier, cercano di risolvere una situazione critica, creatasi a causa dell'arrivo di alcuni prodotti fallati.

Vittorio ko, Tancredi sta vincendo: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 6 febbraio 2023

Dopo l'aggressione di Tancredi, Vittorio è sempre più in crisi. Il Conti ha capito di non poter più fare nulla contro il marito di Matilde e questa situazione di tensione, che dura ormai da diversi giorni, lo ha portato a non riuscire più ad avere delle idee creative per le nuove campagne pubblicitarie. Il direttore de Il Paradiso si troverà con le spalle al muro mentre il suo rivale, Tancredi, metterà a segno un altro dei suoi mitici colpi. Il Di Sant'Erasmo riuscirà ad acquistare l'Eco della Sera e chiederà a sua moglie di collaborare con lui, in modo da tenerla più lontano possibile dal grande magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello in dubbio. Accettare o no di diventare socio del Circolo?

Adelaide ha fatto una proposta sconcertante a Marcello. La Contessa ha invitato il Barbieri a presentare la sua candidatura per diventare socio del Circolo. Il ragazzo non sa come comportarsi e teme che nessuno dei soci lo accetterà mai. Ma l'entusiasmo con cui la Di Sant'Erasmo gli ha chiesto di farsi avanti, lo porteranno a rifletterci più attentamente. Intanto Elvira proporrà a Salvatore di partecipare a una gara di ballo insieme a lei. Il barista accetterà ma per la bella Venere ci saranno alcuni problemi logistici da risolvere. Ma non sarà facile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora e Maria alla ricerca di una nuova sarta

Mentre Vittorio dovrà combattere per recuperare il suo estro creativo, Flora e Maria saranno alla ricerca di una nuova sarta. Le due avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile per smaltire una grande mole di lavoro, che si è creata a seguito dell'arrivo di alcuni capi fallati. La Ravasi e la Puglisi dovranno al più presto trovare un aiuto, altrimenti l'uscita della nuova collezione potrebbe essere compromessa. Intanto Francesco, dopo che il suo segreto è stato svelato, ribadirà a sua madre di aver chiuso definitivamente con la sartoria e di non sognare più di poter diventare, un giorno, un sarto famoso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 all'11 febbraio 2023

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.