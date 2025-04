Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° maggio 2025: Marcello vuole giustizia. Tancredi deve pagare per i suoi crimini!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 1° maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marcello informerà Roberto e Adelaide dei piani diabolici di Tancredi. Barbieri sarà pronto a farla pagare al Di Sant'Erasmo!

Marcello è pronto a incastrare Tancredi. Nella puntata de Il Paradiso Delle Signore in onda il 1º maggio 2025, alle ore 16:00 su Rai1, Barbieri informerà Roberto e poi Adelaide che Rita vuole rimediare alle sue malefatte ed è disposta a testimoniare contro il di Sant’Erasmo. Per il nipote della contessa si mette male e stavolta potrebbe davvero essere arrivato il momento della sua sconfitta. Ignaro di quello che sta succedendo alle sue spalle Tancredi cercherà ancora una volta di baciare Rosa, ma la Camilli continuerà a rifiutarlo. Intanto, Marina Valli provocherà Odile con l’intento di capire che cosa provi per Matteo. Intanto un uomo misterioso arriverà al Paradiso e chiederà di Marta e Mimmo, presente nel grande magazzino per parlare con Agata. Il giovane Burgio avrà la sensazione di aver già visto questo personaggio e si insospettirà.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni 1° maggio 2025: Marcello pronto a incastrare Tancredi

Marcello è partito a Torino, dove ha scoperto che si è trasferita Rita. Barbieri è tornato a Milano con una certezza: la Marengo è la talpa che ha messo in pericolo il grande magazzino. La ragazza, che si è affezionata alle Veneri e che per questo ha deciso di andarsene affinché Tancredi non l’avesse più in pugno, gli ha raccontato ogni cosa ma soprattutto si è resa disponibile a testimoniare contro il nipote del conte e di rimediare ai suoi errori. Marcello informerà di questo prima Roberto poi Adelaide e confesserà a tutti di voler procedere contro Tancredi una volta per tutte. Cosa farà Adelaide stavolta? Permetterà che suo nipote venga messo nei guai oppure cercherà di mantenere l’equilibrio in famiglia, come ha fatto nelle ultime volte?

Il Paradiso Delle signore: Un uomo misterioso arriva al Paradiso

Marta potrebbe morire, ma anche Enrico e Anita sono in pericolo. È da tempo che a Milano si aggirano dei tipetti poco raccomandabili, che stanno tenendo d’occhio la Guarnieri e sanno perfettamente dove lei abiti. Nella puntata de Il Paradiso Delle Signore del 1º maggio 2025 vedremo un uomo misterioso entrare al Paradiso con circospezione. Questo personaggio chiederà informazioni su Marta e Mimmo. Burgio, al grande magazzino per parlare con Agata, avrà la sensazione di averlo già visto e questo particolare sarà determinante per le prossime trame della Soap, in arrivo su Rai1. Intanto Tancredi cercherà di nuovo di baciare Rosa.

Odile gelosa di Matteo, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso Delle signore

Su alcuni rotocalchi sono uscite delle foto che ritraggono Matteo in compagnia dell’attrice Marina Valli. Odile non ne è stata per niente contenta e ha mostrato una certa gelosia nei confronti di Portelli. Marina Valli, accortasi di questa situazione, provocherà la contessina per sapere che cosa lei provi veramente per il bel contabile de Il Paradiso Delle signore. Odile si farà scappare qualcosa e finalmente confesserà di provare dei forti sentimenti per il fratello di Marcello?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.