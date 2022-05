Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Pietro stupisce Teresa ma umilia Andreina

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 maggio 2022, in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio, Pietro stupisce Teresa coinvolgendo suo zio Vincenzo in un progetto del Paradiso. Il Mori però dovrà subire presto l'ira di Andreina, innamorata respinta.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata, replica della Prima Stagione, del 6 maggio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 15.50 su Rai1: Vittorio deve realizzare un progetto pubblicitario da presentare alla Fiera Campionaria. Il Conti si impegna insieme ai suoi collaboratori Elsa e Roberto, per realizzare una frase a effetto, che attiri più clienti nel grande magazzino. Il Paradiso, nonostante il corteggiamento di Andreina, naviga ancora in cattive acque e il Mori deve pagare i debiti. Anna passa la notte con Massimo Riva, l'ingegnere che vuole sposare. Quinto, geloso, dopo un confronto durissimo con il Riva, finisce per picchiarlo e viene licenziato. Anna chiede a Clara di intervenire e la Mantovani, segretamente innamorata del Reggiani, decide di supplicare Pietro di aiutare il ragazzo. Poi cerca un bacio da lui ma viene rifiutata. Teresa invece continua a rafforzare il suo rapporto con Vittorio e grazie alle sue lezioni sulla moda, consiglia al fornitore dello zio, Bertone, di scegliere dei capi più moderni e in linea con il tempo. Bertone vorrebbe però lavorare per Pietro e il Mori accetta. Con grande sorpresa della Iorio, nel progetto è compreso anche suo zio Vincenzo. Intanto Andreina vuole rendere pubblica la sua relazione con il direttore del Paradiso ma lui, che non ha più bisogno di lei, la scarica. La reazione della Mandelli sarà violenta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Quinto viene licenziato

Vittorio, insieme a Elsa e Roberto, sono impegnati nella realizzare di una pagina pubblicitaria con una frase a effetto, che possa attirare i clienti. Tutto questo per la Fiera Campionaria appena inaugurata a Milano e per, ovviamente, aumentare le vendite. Nonostante il corteggiamento di Andreina, Pietro ha ancora grossi problemi finanziari da risolvere e deve pagare i suoi debiti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che mentre Vittorio sarà occupato con il suo nuovo lavoro, Anna Imbriani passerà la notte con Massimo Riva, l'ingegnere che spera di sposare. Questo scatenerà la gelosia di Quinto, innamorato della Imbriani. Dopo essere stato insultato da Riva, il ragazzo finirà per picchiarlo, venendo licenziato. Anna correrà immediatamente a chiedere l'aiuto di Clara che, invaghita del Reggiani, pregherà Pietro di chiudere un occhio sull'accaduto e di perdonare il magazziniere. Poi cercherà di baciarlo ma purtroppo verrà rifiutata. Sarà lei a mandare la lettera di dimissioni al Mori, prontamente però rifiutata.

Pietro stupisce Teresa ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 maggio 2022

Teresa rimarrà a Milano. La ragazza ha convinto suo padre a lasciarla in città e attende che la sua famiglia si trasferisca da lei. Pietro e Vittorio sono molto felici. La Iorio sta imparando molto velocemente a destreggiarsi nel mondo della moda e per questo riuscirà ad avere un'idea per aiutare lo zio, uscito di prigione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Teresa chiederà a Bertone, il fornitore di Vincenzo, di consegnare alla bottega dei capi più moderni e in linea con i tempi. Bertone però vorrà di più e dopo aver parlato con Pietro, otterrà di lavorare con Il Paradiso. Mori però non pugnalerà alle spalle il povero Vincenzo, anzi gli chiederà di occuparsi delle riparazioni di sartoria degli abiti del suo grande magazzino. Teresa ne rimarrà piuttosto stupita.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro umilia Andreina ma lei si vendica

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i piani per salvare il Paradiso cominceranno a dare i loro frutti. Mori sta continuando a guadagnare il tanto che gli servirà per sanare i suoi debiti. Il direttore presto non avrà più bisogno di corteggiare Andreina ma purtroppo per lui, la Mandelli si è innamorata. Convinta di essere ricambiata, la ragazza cercherà di rompere con il suo fidanzato – imposto dal padre – e di convincere Pietro a uscire allo scoperto. Ma davanti al rifiuto dell'uomo che ama, capirà di essere stata solo una merce di scambio. Furiosa, umiliata e decisa a vendicarsi, lo schiaffeggerà davanti ai suoi dipendenti e ai suoi clienti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.