Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 dicembre 2021: Gloria deve morire!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 dicembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Ezio chiede a Gloria di fornirgli il suo certificato di morte.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 dicembre 2021. Scopriamo cosa succederà nella Soap con le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Beatrice non permetterà che Vittorio passi il Natale da solo e farà di tutto per far tornare il sorriso a suo cognato. Ezio comunicherà a Gloria il suo desiderio di convolare a nozze con Veronica e di aver bisogno del suo aiuto. La Moreau gli deve fornire il suo certificato di morte; solo così lui sarà ufficialmente vedovo. Intanto Dora vorrebbe invitare Nino alla cena della Vigilia organizzata da Irene mentre nel grande magazzino continua la riffa di beneficenza per aiutare i poveri della casa famiglia diretta da Don Saverio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Beatrice salva i Natale di Vittorio

Vittorio rischia di passare il Natale da solo. Da quando Marta lo ha lasciato, il Conti non ha nessuno. Di certo non potrà presentarsi a Villa Guarnieri come gli anni precedenti e Beatrice lo passerà con i suoi ragazzi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che proprio lei riuscirà a salvare il Natale del cognato. Sempre molto affezionata a lui e desiderosa di aiutarlo, la Conti gli proporrà di passarlo insieme a lei e ai suoi nipoti. Vittorio accetterà con grande gioia!

Gloria deve morire ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 dicembre 2021

Ezio vuole sposare Veronica ma c'è un grosso problema: è ancora sposato con Gloria. Nonostante la separazione durata tantissimi anni e la fuga della Moreau, il matrimonio tra il papà e la mamma di Stefania è ancora valido. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ezio, deciso più che mai a portare all'altare la sua nuova compagna, chiederà alla sua ex moglie di procurargli un certificato di morte. Solo con questo, il Colombo sarà ufficialmente vedovo e potrà risposarsi. Gloria cederà alla sua richiesta. Il loro patto verrà rispettato ma questo documento potrebbe diventare una pericolosa arma contro di loro e contro la nuova famiglia che tanto difficilmente entrambi hanno accettato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dora vuole invitare Nino alla festa

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 22 dicembre 2021, ci mostrano una Dora molto confusa. La ragazza non ha smesso di provare una forte attrazione per Nino e dopo aver capito che il ragazzo non è più tanto convinto di prendere i voti, sente di avere una chance per conquistarlo. La Venere vorrà invitarlo alla cena della Vigilia, organizzata da Irene a casa loro ma non troverà il coraggio necessario. Sta facendo la cosa giusta? Dovrebbe rimanere in disparte e lasciare che il giovane si chiarisca prima le idee? Per fugare i suoi dubbi, chiederà consiglio ad Armando. Intanto al Paradiso continuerà la riffa di beneficenza, organizzata per aiutare i poveri della casa famiglia di Don Saverio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.