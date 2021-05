Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 maggio 2021: Rocco alla riscossa. Riconquisterà Maria?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 maggio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Rocco chiede a Irene di aiutarlo a riconquistare Maria. Ci riuscirà?

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marcello è in pericolo. Il Barbieri sente di avere il destino ormai segnato l'aspetta la prigione. Il ragazzo decide di non rivelare a Ludovica la sua enorme preoccupazione. Non vuole allarmarla più del dovuto, non dopo quello che lei sta facendo per lui. Intanto Maria affronta Irene e le rivela di sapere tutto su lei e Rocco. Quest'ultimo, deluso dal comportamento della bella Puglisi e sempre più geloso di lei, chiede alla Cipriani di aiutarlo a riconquistarla ma non sarà per nulla facile. La ragazza è decisa a prendersi la sua rivincita.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello ha il destino segnato

Marcello non ha più scampo. La confessione de il Mantovano ha incastrato chiunque abbia collaborato con il criminale e presto anche lui dovrà pagare per i suoi errori. Il barista è disperato e non sa davvero come fare per evitare il carcere. La situazione si sta facendo sempre più drammatica e ogni giorno in più che passa, accorcia le sue speranze di salvarsi dalle manette. Marcello sa di non avere molte chance e comincia a riflettere su una sola via di salvezza: la fuga da Milano. Per ora Ludovica non deve sapere nulla. La ragazza sta già facendo tantissimo per lui e il Barbieri non vuole metterla in ansia più del dovuto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il suo segreto non potrà rimanere a lungo tale.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria affronta Irene

Maria vuole punire Irene! La bella Puglisi ha scoperto che la sua amica e coinquilina, le ha tenuto nascosto di aver scambiato un bacio con Rocco. La verità è venuta a galla e la giovane ricamatrice è furiosa. Come hanno potuto nasconderle una cosa simile? Si vendicherà! Maria ha un piano per farla pagare ai suoi ex amici e se con Rocco giocherà la carta della gelosia, con la Cipriani ci andrà giù ancora più duro. Dopo averla affrontata faccia a faccia e averle comunicato tutto il suo disprezzo, tornerà a non rivolgerle più la parola. Un mutismo selettivo che metterà in difficoltà anche Anna e Stefania, spettatrici innocenti de triangolo amoroso di cui sono protagoniste le loro colleghe. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che sia Irene che Rocco dovranno faticare non poco per riconquistare la fiducia della scaltra Maria.

Rocco alla riscossa. Riconquisterà Maria! Ecco cosa succede nella puntata del 4 maggio de Il Paradiso delle Signore

Maria intende vendicarsi di Rocco e Irene e sta giocando tutte le carte in suo possesso per poter cantare finalmente vittoria. La ragazza non lascerà nulla al caso e il giovane Amato è già in crisi. L'arrivo di Alfredo ha peggiorato le cose! Il meccanico ha cominciato a fare una corte sfrenata alla bella ricamatrice, scatenando la gelosia del giovane Amato. Rocco si è accorto – finalmente – di provare davvero qualcosa per la sua compaesana e ora vuole assolutamente riconquistarla. Chiede così alla Cipriani consigli su come procedere per riacquistare la sua fiducia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il ragazzo si impegnerà tantissimo per riuscire a fare breccia nel suo cuore!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.