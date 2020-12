Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 dicembre 2020: Roberta è vittima di un incidente...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 4 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Roberta è vittima di un incidente e Marcello è sicuro che ci sia la mano de il Mantovano.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 4 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Silvia continua a essere molto preoccupata per la situazione che si è creata con suo figlio e zia Ernesta e Stefania cercano di sostenerla come possono. Marcello confessa a Salvatore e Armando di essere molto in ansia per via de il Mantovano. Roberta intanto è vittima di un incidente ed è subito chiaro che non si tratti un fatto casuale. Federico ritorna a casa Cattaneo ma solo per prendere le ultime cose e trasferirsi definitivamente a casa di Luciano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: La situazione tra Silvia e Federico degenera

Silvia ha trovato consolazione in Umberto ma la situazione tra lei e suoi figlio è davvero drammatica. La Cattaneo non sa più come fare per recuperare il suo rapporto con Federico e le possibilità di migliorare la situazione si stanno esaurendo. Zia Ernesta e Stefania cercano di starle accanto come possono ma l'ultima decisione del giovane, rischia di mandare completamente ko sua madre. Federico infatti rientra a casa ma soltanto per prendere le ultime cose e andarsene definitivamente a casa di Luciano, dove ha trovato un ambiente accogliente e affettuoso.

Roberta ha un incidente in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 dicembre 2020

Marcello ha paura e purtroppo fa bene. Armando ha rischiato la vita per lui e ora, a pagare per il suo passato, potrebbe essere Roberta. Proprio quando il Barbieri confessa finalmente a cuore aperto ad Armando e a Salvatore di essere molto in ansia da quando il suo nemico ha bussato alla sua porta, la Pellegrino è vittima di un incidente. Le prime indagini mettono subito in luce che non si sia trattato di un evento casuale e Marcello capisce immediatamente che dietro a tutto, c'è la mano del suo aguzzino. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per il giovane barista verranno tempi duri e dovrà cercare di proteggere la sua amata fidanzata, costi quel che costi!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il concorso “Regina per un giorno”

Vittorio ha sempre delle idee fantastiche per le sue Veneri. Stavolta il Conti ha organizzato un questionario per testare l'operosità delle sue dolci commesse e Maria decide che sia d'obbligo far partecipare anche Agnese, l'essenza della sartoria de Il Paradiso delle Signore. L'Amato parteciperà dunque al concorso “Regina per un giorno”. Intanto però Vittorio deve affrontare un problema nella sua famiglia. Beatrice ha un segreto da rivelargli. La donna gli confessa di aver sofferto molto in passato per causa sua e per la fine della loro relazione.

