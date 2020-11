Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre 2020: Federico scopre chi è suo padre!

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 30 novembre al 4 dicembre 2020

Puntata in onda Lunedì 30 novembre 2020

Roberta parla a Gabriella dei suoi progetti futuri, compreso quello di sposarsi. Federico è andato via di casa e i Guarnieri vengono a sapere che il ragazzo ha scoperto chi è il suo vero padre: Umberto e Adelaide reagiscono in modo diverso alla notizia. Lo stesso Luciano si confida con Vittorio che offre il suo aiuto al ragioniere, promettendogli che proverà a parlare al ragazzo. Intanto come ogni anno il 7 dicembre cade la festa di Sant'Ambrogio e Armando dà qualche spunto a Vittorio per organizzare un evento al Paradiso.

Puntata in onda Martedì 1 dicembre 2020

Armando è insospettito dal nervosismo di Marcello, che non riesce a liberarsi dal pensiero ossessivo del Mantovano. Grazie all'intermediazione di Vittorio, Luciano riesce a chiarirsi con Federico, che però ancora non ce la fa ad affrontare la madre. Al Paradiso, per l'evento in onore di Sant'Ambrogio, patrono di Milano e protettore delle api e dell'apicoltura, Pietro e Rocco sono incaricati di costruire un'urna a forma di arnia, mentre a Laura è affidato il compito di realizzare delle caramelle al miele.

Puntata di Mercoledì 2 dicembre 2020

Roberta continua a fare grandi progetti per il futuro, senza sospettare che Marcello è nei guai. Al Paradiso, l'urna/arnia ispirata all'operosità delle api, costruita da Rocco e Pietro per l'evento di Sant'Ambrogio, non convince né le Veneri né Vittorio che, però, suggerisce ai ragazzi una soluzione alternativa. Armando si scontra con il Mantovano per proteggere Marcello, ma ne esce con le ossa rotte e la bicicletta sfasciata. Decide così di dare i suoi risparmi al ragazzo perché possa estinguere al più presto il suo debito con il malvivente che lo ricatta.

Puntata di Giovedì 3 dicembre 2020

Lontani da Federico, Silvia e Umberto si parlano con estrema sincerità come mai acadduto prima. Salvatore e Laura cominciano a cercare qualcuno che possa prendere il posto di Marcello, ma sembrano non trovare un punto di incontro. Pietro viene a sapere per caso che sua madre lavora come inserviente al Circolo e ne resta davvero sconvolto. Il Mantovano ha scoperto chi è la ragazza di Marcello: Roberta potrebbe essere in pericolo...

Puntata di Venerdì 4 dicembre 2020

Federico reintra a casa, ma soltanto per fare i bagagli e andarsene definitivamente dal padre. Beatrice ammette a Vittorio che in passato ha terribilmente sofferto pensando a lui. Roberta, di fronte alla Caffetteria, resta vittima di un incidente che però non sembra affatto tale!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.