Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 dicembre 2020: Armando rischia la vita per proteggere Marcello...

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 2 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Armando decide di affrontare il Mantovano per proteggere Marcello.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Roberta continua a fare progetti per il suo futuro e sogna il matrimonio con Marcello. La ragazza non immagina minimamente che il suo fidanzato sia nei guai. Armando invece, ormai a conoscenza dei problemi del Barbieri, decide di affrontare il Mantovando ma ne esce sconfitto: ossa rotte e bicicletta completamente a pezzi. Deluso da quanto successo, decide di dare al ragazzo i suoi risparmi affinché possa estinguere il suo debito. Intanto l'urna/arnia costruita da Rocco e Pietro non convince né Vittorio né le Veneri. Il Conti ha però un'idea da suggerire ai ragazzi come alternativa al loro progetto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto fantastica sul suo futuro

Roberta è felicissima che Marcello abbia deciso di seguirla a Bologna. Grazie al suo fidanzato, la ragazza realizzerà tutti i suoi sogni e finalmente diventerà insegnante, come ha sempre desiderato. La Pellegrino non sta più nella pelle e continua a fare dei grandi progetti per il suo futuro. Tra questi c'è anche il matrimonio con il Barbieri, il suo grande amore. Peccato però che Roberta ignori cosa sta passando Marcello e che i loro progetti siano destinati ad avere una grossa battuta d'arresto.

Armando rischia la vita per proteggere Marcello in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 dicembre 2020

Marcello ha paura e tanta! Il Barbieri è consapevole che il Mantovano non lo lascerà in pace fino a quando non gli avrà restituito il suo debito. Il ragazzo non dispone però della somma necessaria per liberarsi del suo nemico e non riesce a mascherare il suo nervosismo... almeno non agli occhi di Armando. Il capo magazziniere ha capito che qualcosa turba il suo giovane amico e, scoperto il motivo, decide di provvedere lui stesso a trovare una soluzione. Armando affronta di persona il Mantovano, deciso a proteggere Marcello ma ne esce purtroppo sconfitto. Il poverino ha le ossa rotte e la sua bicicletta è completamente a pezzi. Deluso per non essere riuscito nel suo intento, passa al piano b e consegna al barista tutti i suoi risparmi affinché possa estinguere il suo debito e sia finalmente libero. Ma Marcello accetterà il suo denaro?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Nuove idee per Sant'Ambrogio

Rocco e Pietro hanno ricevuto il compito di costruire un'urna/arnia per l'evento organizzato da Il Paradiso delle Signore, in onore di Sant'Ambrogio. Ma il lavoro dei due ragazzi non convince né le Veneri né Vittorio. Il Conti non si perde certo d'animo e suggerisce ai due giovani un altro modo per procedere con il loro lavoro. Una soluzione alternativa che permetterà al grande magazzino di spiccare – come sempre – nell'organizzazione per le feste dedicate a Milano.

