Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Veronica e Gemma inviteranno a cena Gloria per mettere in chiaro le cose con lei ma una telefonata rovinerà i loro piani. Intanto il bacio tra Vito e Maria viene interrotto da Francesco.

Veronica ha la certezza che Gloria sia una minaccia e ha intenzione di agire. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 gennaio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, la Zanatta prenderà provvedimenti. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che nell'episodio vedremo Veronica e Gemma d'accordo nel cambiare atteggiamento nei confronti della Moreau. Per mostrarle di essersi accorte che tra lei e il Colombo c'è qualcosa che non dovrebbe esserci, la inviteranno a cena. Ma la serata verrà improvvisamente interrotta dall'arrivo di una telefonata. Al telefono ci sarà Marco, che annuncerà di essere in procinto di tornare a Milano. Intanto Marcello comunicherà a tutti i suoi amici di aver cambiato idea e di non voler partire mentre Tancredi assisterà a una conversazione telefonica, fin troppo intima, tra Matilde e Vittorio. Il Di Sant'Erasmo si ingelosirà moltissimo ma Umberto, che avrà appena acquistato Palazzo Andreani, gli assicurerà di avere un piano diabolico per mettere ko non solo il Conti ma anche il Paradiso stesso. Armando invece è costretto a coprire Clara e Alfredo, impedendo così che Don Saverio si metta ancora in mezzo, dopo aver visto i due ragazzi correre in bicicletta mentre Vito e Maria, di ritorno da una serata passata insieme, saranno sul punto di baciarsi. Peccato che Francesco li fermi.

Veronica e Gemma affilano le armi contro Gloria: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 20 gennaio 2023

Veronica è più che sicura che tra Gloria ed Ezio ci sia del tenero e non intende permettere alla sua rivale di soffiarle il fidanzato. Per questo, in accordo con Gemma, deciderà di cambiare atteggiamento con la Moreau e di farlo subito. Veronica organizzerà una cena a casa sua, per mostrare all'ex del suo compagno, le sue vere intenzioni. La serata sarà però interrotta da una telefonata, che lascerà tutti sconvolti. Al telefono ci sarà Marco che informerà tutti del suo imminente ritorno a Milano. È molto probabile che il ragazzo voglia affrontare il fratello Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto informa Tancredi di aver avviato il suo malefico piano

Vittorio ha un nuovo lavoro e si sta allontanando dal Paradiso. A gestire le questioni del grande magazzino è rimasta Matilde. Nonostante quanto successo, la Frigerio e il Conti si tengono in contatto e sarà durante una delle loro chiamate, che Tancredi si accorgerà che l'affinità tra i due è ancora molto forte. Il Di Sant'Erasmo andrà su tutte le furie ma a rincuorarlo ci penserà Umberto, che lo inviterà a mantenere la calma e lo informerà di aver provveduto a mettere in atto il suo piano malefico. Il Guarnieri ha acquistato Palazzo Andreani e ora si accingerà a dare il colpo di grazia sia a Vittorio che al Paradiso stesso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Sfuma il bacio tra Maria e Vito

Alfredo e Clara continuano ad allenarsi per la gara ma Don Saverio è sempre in agguato. Toccherà ad Armando difendere i due ragazzi dalle ire del sacerdote che, dopo averli visti correre in bici, andrà su tutte le furie. Il Ferraris coprirà i due sportivi ma sia il Perico che la Venere dovranno stare più attenti. Intanto Vito e Maria, di ritorno da una serata passata insieme, si fermeranno a parlare sul ballatoio, prima di darsi la buonanotte. I due saranno sul punto di baciarsi ma l'arrivo di Francesco, farà sfumare questa occasione.

