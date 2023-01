Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 gennaio 2023: Umberto non molla. Adelaide e Marcello la pagheranno!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Umberto affilerà le armi ma Marcello avrà già altri piani in mente. Intanto tra Vito e Maria continuerà l'intesa.

Umberto non si dà pace. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, che vedremo in onda su Rai1 il 23 gennaio 2023 alle ore 16.05, Guarnieri continuerà a tenere d'occhio le mosse di Adelaide e Marcello, convinto che dietro alla vendita di Palazzo Andreani ci sia sotto qualcosa. Il Commendatore affila sempre di più le armi contro i suoi nemici ed è pronto ad agire quando meno loro se lo aspettino. Intanto Flora si presenta da lui con una richiesta molto particolare. Spinta da Ludovica, la Ravasi vorrebbe festeggiare il loro fidanzamento insieme a quello della Brancia e di Ferdinando ma per Umberto è un'idea sciocca. Intanto Marcello comunica ad Adelaide di aver pensato a un nuovo progetto mentre Gemma si lascia a sfuggire un commento su Marco con Roberto. Il Landi capisce che la sua amica è ancora fortemente innamorata del Di Sant'Erasmo. Tra Maria e Vito le cose vanno molto bene anche se i due non sono riusciti ancora a baciarsi mentre Clara, stanca di doversi sempre difendere da Don Saverio, decide di rinunciare alla gara ciclistica.

Umberto non molla, è guerra aperta: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 23 gennaio 2023

Umberto ha deciso di prendersi la sua vendetta contro Marcello e Adelaide. Sono giorni che il Guarnieri sta aspettando la vendita di Palazzo Andreani ma comincia a sospettare che dietro questa decisione ci sia qualcosa di losco che potrebbe persino metterlo in difficoltà. Ma senza trovare alcuna spiegazione, procede a vele spiegate. Intanto Flora viene spronata da Ludovica a festeggiare il fidanzamento con Umberto insieme a lei e Ferdinando. La Brancia propone una festa comune al Circolo. L'idea piace molto alla Ravasi, che si precipita dal compagno per proporgliela ma il Commendatore non ne sarà per nulla entusiasta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma è ancora innamorata di Marco

Mentre Umberto cerca di capire cosa stiano macchinando Adelaide e il suo protetto, Marcello – che rimarrà a Milano – comunica alla Contessa di avere un nuovo progetto in mente, che li ripagherà degli sforzi fatti. Il ragazzo sembra proprio aver ritrovato la verve giusta per ricominciare anche se ha deciso di dimenticare Ludovica e di non intromettersi mai più nella sua vita. Intanto Gemma è ancora molto turbata dalla telefonata ricevuta il giorno prima, durante la cena chiarificatrice organizzata da lei e sua madre, per mettere Gloria al suo posto. Durante la serata, Marco ha fatto sapere di essere di ritorno e per la giovane cavallerizza è una notizia sconvolgente. Colpita e affondata, si lascia sfuggire un commento alla presenza di Roberto, che capisce quanto la sua amica sia ancora innamorata del Di Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tra Vito e Maria è amore

Vito e Maria si sono molto avvicinati. Il Lamantia sta piano piano vincendo tutte le remore della bella Puglisi e sta conquistando il suo cuore. I due ragazzi stavano addirittura per baciarsi ma l'arrivo di Francesco, li ha frenati. Ma nonostante questo piccolo intoppo, è chiaro che tra i due sia nato un forte sentimento e che si debba aspettare molto poco per vederli finalmente insieme. Ma c'è ancora un qualcosa da risolvere. Vito non ha infatti ancora rivelato alla sua Maria, la sua vera identità. Ci riuscirà a breve? Intanto Clara deve rinunciare alla gara ciclistica. Don Saverio si è fatto troppo insistente e Armando non può essere costretto – come è già successo – a coprire lei e Alfredo.

