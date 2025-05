Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 maggio 2025: Rosa delusa da Tancredi. Ora basta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 2 maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Rosa scoprirà che Tancredi le ha mentito e deciderà di affrontarlo.

Rosa sarà molto delusa da Tancredi. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso Delle Signore in onda il 2 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che la Camilli scoprirà che il Di Sant’Erasmo le ha mentito e che è lui ad avere orchestrato il piano in cui è stata coinvolta Rita. La Marengo si presenterà a Milano e confesserà tutte le sue colpe a Irene e le chiederà scusa mentre Marcello dovrà capire come agire con Tancredi, ovvero se denunciare o meno il nipote della contessa per plagio. Rosa si presenterà a casa di Marcello all’improvviso mentre Guido rivelerà a Matteo del suo riavvicinamento a Odile e lui ci rimarrà male, ma cercherà di non darlo a vedere. Enrico sarà pronto a partire per Roma, dove si svolgerà il processo.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni 2 maggio 2025: Rosa furiosa contro Tancredi

Marcello è pronto a vendicarsi di Tancredi ma dovrà capire come comportarsi per non ferire i sentimenti di nessuno soprattutto di Adelaide. Barbieri ha scoperto che Rita era una talpa al servizio del conte e vorrebbe ovviamente fargliela pagare. La Marengo si presenterà a Milano per parlare con Irene e per chiederle scusa per quello che ha fatto. Rosa ascolterà per caso la loro conversazione e capirà che Tancredi le ha mentito e deciderà di affrontarlo. Il loro scontro sarà terribile e potrebbe avere dei risvolti totalmente inaspettati per la bella giornalista, che si presenterà, a fine serata, a casa di Marcello per chiarire una volta per tutto con lui.

Il Paradiso Delle Signore: Scatta la scintilla tra Delia e Gianlorenzo

A Il Paradiso Delle Signore si cercherà di non pensare troppo al tradimento di Rita. Nel grande magazzino verrà organizzata una piccola festa per promuovere il musicarello e tra Delia e Gianlorenzo scatterà la scintilla. Tra i due sarà finalmente arrivato il momento di dichiararsi i propri sentimenti senza più nessuna paura? Intanto Guido informerà Matteo di avere rivelato a Odile il suo amore e Portelli non ne sarà per niente contento ma cercherà di non darlo a vedere.

Enrico pronto a testimoniare, ecco cosa succederà nella puntata del Paradiso Delle signore

Per Enrico arriverà il momento di partire per Roma, dove lo attendono per testimoniare al processo. Proietti non vedrà l’ora che tutta questa situazione finisca e possa essere finalmente libero di vivere la propria vita insieme a Marta e alla sua piccola Anita. Il dottore sarà convinto che le cose possano finalmente sistemarsi ma avrà ovviamente paura fino all’ultimo. E farà bene visto che intorno al grande magazzino si stanno aggirando dei personaggi poco raccomandabili che potrebbero molto presto metterlo in grande difficoltà. Enrico riuscirà a partire senza problemi oppure si troverà ad affrontare una situazione molto pericolosa che metterà a rischio la sua vita?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.