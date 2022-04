Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'8 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: dopo l'invito ufficiale della sua famiglia alla Villa, Stefania è sempre più triste. La ragazza non riesce a non pensare a Marco ma non può fare alcuna mossa, per paura di ferire Gemma. Il Di Sant'Erasmo è furioso con sua zia per aver agito senza interpellarlo e decide di prendere una decisione sconvolgente. Il giovane, noncurante dell'imbarazzo che creerà ad entrambe le famiglie, lascia Gemma. Sarà pronto a rivelare a tutti di amare la Colombo? Flavia porta avanti la sua farsa. Con l'aiuto di Fiorenza finge di essere malata, affinché Ludovica si convinca ad aiutarla. Serena comunica a Vittorio che passerà del tempo insieme a Dante e il Conti, geloso, non sarà per nulla felice di questa scelta.

Marco lascia Gemma ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 aprile 2022

Adelaide ha agito alle spalle di Marco. Credendo di fare la cosa giusta, la Contessa ha invitato ufficialmente la famiglia Colombo-Zanatta alla Villa, per sancire l'unione tra suo nipote e Gemma. Marco non l'ha presa per nulla bene ed è furioso di non essere stato interpellato prima. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Stefania non riuscirà a riprendersi da questo colpo. Per la ragazza è una situazione straziante ed è ormai certa di dover soffocare i suoi sentimenti, per il bene della sua sorellastra. Ma il Di Sant'Erasmo sarà destinato a modificare totalmente la situazione. Prima che possa tenersi la cena ufficiale, prenderà una decisione sconvolgente: lascerà Gemma in tronco, senza preoccuparsi troppo dell'imbarazzo che ci sarà in entrambe le famiglie. Sarà pronto a confessare a tutti di amare un'altra donna?

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Flavia finge di essere gravemente malata

Flavia e Fiorenza si sono alleate per far fuori Marcello. Le due donne hanno escogitato un piano diabolico per far allontanare Ludovica dal Barbieri e farla invece avvicinare a Ferdinando. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Brancia senior fingerà di essere malata. Il suo intento sarà ovviamente quello di spingere la figlia ad aiutarla ma anche a salvare la loro famiglia dalla bancarotta. E come farlo? Ovviamente affidandosi al buon Torrebruna. Cosa deciderà Ludovica? Cadrà nella trappola di sua madre?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio “tradito” da Serena

Vittorio non ha apprezzato l'avvicinamento tra Dante e Beatrice e di certo non gli piace che sua nipote passi del tempo insieme al Romagnoli. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la bambina, forse più per accontentare sua madre, prenderà le distanze da suo zio e comincerà a stare sempre di più in compagnia del nemico del Conti. Dante riuscirà a conquistare il cuore della piccolina e a portarla dalla sua parte ma soprattutto, il suo interesse è sincero o nasconde qualcosa?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.