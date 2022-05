Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Vittorio distrutto. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 maggio 2022, in onda su Rai1. Nell'episodio, Vittorio è distrutto a causa della morte del padre. Teresa cercherà di sostenerlo in ogni modo.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata – replica della Prima Stagione – del 13 maggio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.50 su Rai1: è arrivato l'ultimo giorno di lavoro per Teresa ma una brutta notizia spinge la ragazza a rimanere ancora un po' al Paradiso per occuparsi di una gravosa faccenda. Il padre di Vittorio è morto e il Conti è distrutto. Dopo uno struggente addio con il padre, in punto di morte, il pubblicitario non sa come affrontare suo fratello Edoardo, che lo odia. La Iorio vuole stare vicino al suo nuovo amico e non solo lo convince ad affrontare il fratello maggiore ma convince Pietro e parte dei suoi colleghi, a presentarsi in chiesa per dare sostegno al Conti. Il Mori accetta di buon grado ma dimentica di avvertire Andreina che i loro piani avrebbero subito una modifica. La ragazza, seppur comprensiva, lo obbliga – per farsi “perdonare” - a presenziare a una cena lussuosa a cui parteciperà anche Irene, la figlia di Umberto. Intanto a Milano arriva Mario, il fratello minore di Teresa, deciso a riportare la sorella a casa e a farla sposare con Salvo. Dopo il funerale e dopo aver assistito allo spettacolo teatrale di Silvana, la bella Venere capisce di non essere per nulla pronta a lasciare il grande magazzino. È là ora che ha la sua famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ultimo giorno di lavoro per Teresa

Teresa si è licenziata, incapace di gestire le sue emozioni e di mascherare la sua gelosia nei confronti di Andreina e Pietro. La ragazza è felice che sia arrivato il suo ultimo giorno di lavoro ma qualcosa le impedirà di lasciare il grande magazzino così presto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la morte improvvisa del padre di Vittorio, costringerà la ragazza a fare un passo indietro. Decisa a stare vicina al suo amico in un momento così brutto, cercherà di convincere tutti in negozio, a dare il loro sostegno al Conti. Spingerà quindi tutti, compreso Pietro, a presentarsi ai funerali e non si fermerà qui.

Vittorio distrutto ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 maggio 2022

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Teresa capirà quanto Vittorio stia soffrendo per la morte del padre. Nonostante i loro rapporti si fossero raffreddati, il Conti proverà un forte dolore per la scomparsa del genitore ma soprattutto non saprà come comportarsi con suo fratello Edoardo. Tra loro c'è stata una grossa frattura a causa delle azioni scellerate dello stesso Vittorio. Il pubblicitario, convinto di prendersi tutto e di distruggere il fratello maggiore, era arrivato a sedurre la moglie Beatrice. Edoardo, nonostante siano passati anni, sembrerà non essere per nulla disposto a perdonarlo ma grazie ai consigli della Iorio, il giovane Conti prenderà coraggio e andrà a parlargli. Questo gli permetterà di affrontare il funerale con maggiore serenità e con la sicurezza di essere sostenuto da tutti i suoi colleghi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Mario vuole riportare Teresa a casa

Intanto a Milano, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, arriverà Mario, il fratello minore di Teresa. Il ragazzo è arrivato in città con la scusa di trovare un lavoro vantaggioso come quello della sorella ma si scoprirà che vorrà invece riportare la ragazza a casa e farla sposare con Salvo. La bella Venere lo convincerà però a desistere dai suoi propositi e lei stessa capirà di non voler lasciare il Paradiso, che ormai è come la sua seconda casa. L'affetto che la lega ai suoi colleghi e pure a Vittorio, la convincerà ad affrontare Pietro e Andreina. Intanto il Mori – per farsi perdonare dalla fidanzata per non averla avvertita dei funerali – dovrà presenziare a una cena lussuosa insieme a Carlo. Purtroppo per lui, al tavolo ci sarà anche Irene, la figlia di Umberto, ignara di essere a cena con l'assassino del padre. Clara invece, sempre più coinvolta nella sua relazione con Corrado, continuerà a ignorare che il ragazzo sta per mettersi nei guai, cominciando il contrabbando delle sigarette di Jacobi.

