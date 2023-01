Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 gennaio 2023: Ludovica dice basta! Tra lei e Marcello è finita per sempre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che il gesto di Marcello porterà Ludovica a prendere la decisione di dirgli addio per sempre. Intanto Ezio chiederà a Veronica di tornare a lavoro.

Ludovica prenderà una decisione che spiazzerà letteralmente Marcello. È quello le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che succederà nella puntata della Soap, in onda il 13 gennaio 2023 su Rai1 alle ore 16.05. Nell'episodio, Marcello dovrà fare i conti con quello che è successo al Circolo. Il Barbieri ha dato un pugno in faccia a Ferdinando e la sua azione avrà delle conseguenze gravissime. Non solo Adelaide lo spingerà a chiedere immediatamente scusa al Torrebruna ma Ludovica prenderà da lui le distanze. La Brancia, furiosa per quanto accaduto, deciderà di chiudere definitivamente con lui e gli riferirà di essersi fidanzata ufficialmente con Ferdinando. Per Marcello sarà un durissimo colpo. Intanto Francesco, spinto da Armando, darà una mano a Salvatore in Caffetteria mentre Ezio, capito di aver sbagliato e di aver esagerato, chiederà a Veronica di tornare a lavorare al Paradiso. Vittorio, convinto di dover risolvere la tensione con Matilde, organizzerà per lei una sorpresa mentre Tancredi confiderà a Umberto il suo vero intento: riportare sua moglie a Torino, dovesse usare persino l'inganno.

Ludovica tronca con Marcello: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 13 gennaio 2023

Marcello ha perso la testa e ha assestato un pugno in faccia a Ferdinando. Il ragazzo non ha saputo tenere il sangue freddo davanti alle provocazioni del Torrebruna e ora dovrà pagarne le conseguenze. Adelaide, messa al corrente di quanto successo, gli consiglierà vivamente di chiedere scusa al suo rivale e di farlo immediatamente. Ma a prendere una posizione ancora più fredda e dura sarà Ludovica. Indignata per aver assistito a una situazione simile e molto delusa dal comportamento del suo ex, la Brancia troncherà ogni rapporto con il Barbieri e gli farà capire di non avere più alcuna chance. Per sottolinearlo ancora di più, gli riferirà di essersi fidanzata ufficialmente con l'armatore. Per Marcello sarà un duro colpo. Sarà tutto finito?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio chiede scusa a Veronica

Veronica ha fatto di tutto per aiutare Ezio e dopo aver scoperto dei problemi finanziari che lei e la sua famiglia dovranno affrontare, ha deciso di trovare lavoro. E c'era pure riuscita. Il Colombo però, scoperto che la sua compagna avrebbe lavorato al Paradiso, non ne è stato per nulla contento e la Zanatta è stata costretta a rassegnare le sue dimissioni. Nella puntata del 13 gennaio 2023 vedremo Ezio fare un passo indietro e chiedere scusa alla fidanzata, invitandola a tornare al Paradiso e riprendere il posto così difficilmente trovato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi confessa. Ecco cosa vuole veramente da Matilde

Matilde ha deciso di concedere una seconda chance a Tancredi. La Frigerio sta cercando di credere alle parole del marito ma purtroppo la sua sensazione che il consorte stia fingendo, purtroppo si rivelerà vera. Nonostante le promesse fatte, il Conte non sembrerà per nulla cambiato e lo dimostrerà quando rivelerà a Umberto il suo vero obiettivo: quello di riportare Matilde a Torino e non farla tornare mai più a Milano. Intanto Vittorio, sinceramente innamorato della donna, le organizzerà una bella sorpresa per sancire la fine dei loro problemi e riportare il sereno al Paradiso.

