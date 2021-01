Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 gennaio 2021: Clelia ha un malore, Irene la abbandona!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 13 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Clelia ha un malore nel grande magazzino e Irene non la soccorre per non rivelare il suo segreto.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio è preoccupato dopo aver ricevuto la telefonata di Serena e decide di riportala casa, mentre Gabriella si mette al lavoro sulla nuova maglia della squadra di ciclismo de Il Paradiso. La bella stilista, sebbene molto impegnata con il nuovo progetto, non riesce a non pensare a Salvatore e si costringe ad allontanarlo per tutelare il suo futuro. Nel frattempo, Armando è in ansia per il ritorno di Agnese con il marito e Clelia ha un mancamento in magazzino. Sebbene Irene assista alla scena, la giovane decide di non intervenire per non svelare il suo segreto.

Gabriella allontana Salvo nella Puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 gennaio 2021

Dopo aver ricevuto la chiamata di Serena, scoppiata in lacrime alla cornetta e desiderosa di lasciare il collegio, Vittorio decide di riportare la piccola a casa. Nel frattempo, Gabriella si offre volontaria come stilista per creare la nuova maglia della squadra ciclistica de Il Paradiso. L’entusiasmo di Rocco e delle Veneri è palpabile, mentre l’ansia di Gabriella si fa sempre più insistente. La Rossi è ancora turbata dalla lettera di Salvo e si costringe a tenere l’Amato il più lontano possibile, volendo ragionare a mente lucida sul suo futuro e sulle imminenti nozze con Cosimo Bergamini, che ha ingannato per la prima volta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando preoccupato per Agnese

Armando ha il cuore spezzato. Il capo magazziniere ha perso la sua amata Agnese, dopo che il marito Giuseppe è tornato in città spiegando il motivo della sua lunga assenza. Sebbene nessuno sembra credere all’uomo, eccezione fatta per Rocco, Agnese è stata costretta a seguirlo in Sicilia. La sarta, nonostante non possa negare di essere innamorata di Armando, non crede sia giusto chiedere il divorzio. Mentre la data del ritorno di Agnese si fa sempre più vicina, cresce in Armando la preoccupazione di rivedere la donna che ama e cerca in Luciano preziosi consigli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clelia ha un malore

Irene vive un momento di difficoltà economica e da qualche tempo trascorre la notte nel grande magazzino, in un giaciglio di fortuna, attenta a non farsi scoprire da i suoi colleghi, che sospettano che Il Paradiso sia infestato da un fantasma. Perciò, quando Clelia ha un mancamento e nessuno è presente per prestarle il primo soccorso, Irene sceglie di non intervenire e preservare il suo segreto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.