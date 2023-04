Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 aprile 2023: Marco è sconvolto. Tancredi è malato

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marco scoprirà una triste e sconvolgente verità su suo fratello mentre Marcello e Ludovica, in assenza di Adelaide, vivranno un momento di vicinanza.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 aprile 2023, alle ore 16.05 su Rai1, a casa Colombo è tutto pronto per la Pasquetta. Ezio e Veronica la passeranno a casa mentre Gemma, che avrebbe dovuto fare una gita con Roberto, convince il ragazzo a stare insieme a Mario. Marcello è molto scosso per la partenza di Adelaide e quando si ritrova faccia a faccia con Ludovica, che deve restituirgli degli oggetti, tra i due ragazzi scatta qualcosa. Maria invece non intende perdonare Vito e non vuole accettare che passi la giornata insieme a lei e alle amiche. Matilde nota che Tancredi è molto strano e vorrebbe sapere perché. Il Di Sant’Erasmo tace ma alla fine è costretto a rivelare a Marco di essere malato. Salvatore è entusiasta della nascita di sua nipote e festeggia in Caffetteria il lieto evento, preparandosi ad accogliere Agnese, presto di ritorno.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica e Marcello pericolosamente vicini

Marcello ha il cuore spezzato. Adelaide è partita senza di lui ma soprattutto senza avvertirlo. Per il giovane è stata una bruttissima sorpresa e non capisce perché la Contessa abbia dovuto mentirgli. La delusione per l’assenza della Di Sant’Erasmo provocherà nel giovane una grande confusione. E sarà per questo che quando Ludovica si presenterà da lui, per riportargli degli oggetti, tra loro scatterà qualcosa. I due si faranno trascinare dai ricordi. Intanto Ezio e Veronica passeranno la Pasquetta a casa mentre Gemma, che avrebbe dovuto fare una gita con Roberto, farà in modo che il Landi stia insieme a Mario.

Marco scopre che Tancredi è malato: Il Paradiso delle Signore Anticipazioni

Il ritorno di Marco ha scombussolato gli equilibri a casa Di Sant’Erasmo e nel corso delle puntate, porterà a far luce su alcuni segreti. Matilde si accorgerà che suo marito è turbato da qualcosa ma Tancredi non avrà intenzione di dirle nulla. Si confiderà solo con Marco, a cui racconterà di essere malato. Per il giornalista sarà una scoperta molto sconcertante e non sarà la sola. Intanto Maria non avrà intenzione di perdonare Vito e si opporrà alla sua presenza alla gita con le amiche.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore pronto ad accogliere Agnese

Durante la Pasquetta, Alfredo cercherà di scoprire qualcosa di più sulla vita sentimentale di Clara. La ragazza non vorrà però raccontare nulla. Intanto in Caffetteria, Salvatore sarà entusiasta per la nascita della sua nipotina. Ora che Tina ha partorito, Agnese tornerà molto presto a casa e per il giovane barista e per Armando sarà una gioia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.