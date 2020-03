Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 marzo 2020: Umberto allontana Adelaide

Anticipazioni TV

Mentre Riccardo e Angela si fanno sempre più intimi, Umberto, furioso, allontana Adelaide.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – martedì 10 marzo 2020 – Riccardo confessa a Marta di trovarsi insieme ad Angela e chiede alla sorella di coprirlo con Ludovica. Il Guarnieri e la bella Barbieri sono sempre più intimi ma si fermano, prima che possa succedere qualcosa tra loro. Vittorio intanto ha un'idea per pubblicizzare la nuova collezione del Paradiso mentre Adelaide prova, senza riuscirci, a riavvicinarsi a Umberto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Riccardo e Angela pericolosamente vicini in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 marzo 2020

Angela si sta piano piano riprendendo e ringrazia Riccardo per averla salvata. Il Guarnieri sta dimostrando di essere un valido supporto per la bella Venere, distrutta dalla notizia che non potrà più rivedere suo figlio. I due però devono stare molto attenti! Riccardo ha infatti paura che Ludovica scopra quanto sta succedendo e prega Marta – dopo averla informata di essere in compagnia di Angela – di tenergli il gioco con la Brancia di Montalto. Il rampollo di Umberto e la sfortunata Angela sono sempre più vicini e intimi ma prima che possa succedere qualcosa tra loro, decidono di fermarsi e di prendersi del tempo per capire i loro reali sentimenti.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Umberto allontana Adelaide

Marta è preoccupata per suo fratello ma per fortuna accanto a lei c'è Vittorio. Il Conti sa sempre come rallegrare la situazione e anche stavolta tira fuori dal cilindro un'idea per pubblicizzare la nuova collezione del grande magazzino. È così che la comunica alla moglie e a Federico, dopo essersi confrontato con loro. Marcello confida a Salvatore i suoi sospetti sull'assenza di Angela e confessa all'amico di non essere per nulla felice del rapporto tra lei e Riccardo. Proprio ascoltando una conversazione tra Roberta e Gabriella – ora al corrente che la loro amica ha un figlio – capisce che la ragazza si trova in compagnia del Guarnieri. Adelaide intanto prova a riavvicinarsi a Umberto. Il commendatore, dopo il sorprendente dono di Achille alla contessa, tiene a distanza sua cognata mostrandosi molto preso dai suoi affari.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.