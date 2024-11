Il Paradiso delle Signore: Pietro Genuardi, Armando Ferraris, lascia la Soap. L'attore è gravemente malato

Anticipazioni TV

Una brutta notizia scuote noi fan de Il Paradiso delle Signore. Armando Ferraris non sarà più presente nelle puntate della Soap. A dare questo triste annuncio è stato il suo interprete, Pietro Genuardi, tramite le sue pagine social. L'attore ha rivelato di essere molto malato e di doversi sottoporre a un ciclo di cure.

Il personaggio di Armando continuerà a farci compagnia ancora per qualche puntata ma presto lo vedremo lasciare Il Paradiso o addirittura Milano.

Il Paradiso delle Signore: Pietro Genuardi, Armando Ferraris, lascia la Soap per una grave malattia

Il Paradiso delle Signore dovrà presto fare a meno di uno dei suoi più validi collaboratori. Armando Ferraris sarà costretto a lasciare il grande magazzino e non lo vedremo quindi, purtroppo presto, nelle puntate della Soap. Il motivo è particolarmente triste ma speriamo che a questa brutta notizia ne seguano presto altre molto positive. Pietro Genuardi, l’interprete del nostro amato Ferraris, ha dovuto purtroppo lasciare il set per sottoporsi a una serie di cure per una grave patologia del sangue. L’attore ne ha dato annuncio in questi giorni sulle sue pagine social, spiegando cosa sta succedendo e ringraziando amici, famiglia, colleghi e medici, per il sostegno e l’aiuto che gli stanno danno e che gli daranno, durante questo duro periodo, che ci auguriamo finisca presto.

Il Paradiso delle Signore: Armando personaggio fondamentale della Soap

Ammettiamo di essere rimasti sconvolti e molto tristi nell’apprendere questa notizia. Siamo molto affezionati ad Armando, che noi riteniamo – e crediamo che in tanti la pensino come noi – un personaggio fondamentale nella Soap, reso tale dallo splendido lavoro del suo interprete, arrivato nel grande magazzino nella quarta stagione. Ferraris non è mai stato solo il capo magazziniere de Il Paradiso ma è sempre stato e sempre sarà l’anima del retrobottega del grande magazzino, motore e mente di quello che avviene dietro le quinte e che poi si realizza davanti ai clienti. Ma Armando è anche il consigliere di tutti i giovani nonché il padre o lo zio dei ragazzi de Il Paradiso, sempre pronto a dare loro consigli, a guidarli e a spronarli ad affrontare i momenti bui della sua vita. Non possiamo dimenticare – tra le puntate più recenti – l’impegno che Ferraris ha profuso per aiutare Elvira e Salvo e la sua grande sensibilità nell’affrontare e nell’esorcizzare un tema così tanto difficile come quello della discriminazione contro i meridionali.

Il Paradiso delle Signore: cosa succederà nelle prossime puntate?

Pietro Genuardi ha lasciato il set e quindi molto presto il suo personaggio dovrà uscire di scena e speriamo che torni presto, con un grande abbraccio da parte di tutti. Ma cosa succederà nelle puntate della Soap?

È sicuro che verrà usato un espediente narrativo per portare Ferraris fuori dal grande magazzino e non escludiamo che Armando possa ricevere una lettera da parte di Agnese, che lo invita a raggiungerla a Londra per riprendere la loro grande storia d’amore, che è rimasta nei nostri cuori. Ci auguriamo, e lo crediamo fortemente, che il magazziniere lascerà il negozio per un motivo molto positivo per la sua vita e auguriamo a Pietro Genuardi di tornare presto a farci compagnia su Rai1, con il suo talento e con il suo personaggio che ci mancherà tantissimo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.