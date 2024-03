Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Matteo e Vito arrivano alle mani!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, ci sarà un confronto acceso tra Matteo Portelli e Vito Lamantia, a causa di Maria Puglisi.

Cosa accadrà tra Matteo Portelli e Vito Lamantia nelle prossime puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1? La fine della relazione con Maria Puglisi proprio a causa del fratellastro di Marcello Barbieri non è andata giù al contabile e i due si affronteranno in una discussione a dir poco accesa. Ecco tutte le Anticipazioni sulla soap.

Matteo in crisi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver lasciato Milano per recarsi in America dove sua madre Silvana si è sottoposta ad un intervento per sperare di migliorare la sua gravina salute fisica, Matteo Portelli torna a Milano e l’incontro con Maria Puglisi è decisamente carico di sentimento. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che i due non potranno nascondere i reciproci sentimenti ma che Portelli vorrà sistemare la questione, avendo saputo che le nozze con Vito Lamantia sono saltate proprio a causa sua e che in casa Puglisi si respira aria di tensione, da quando Ciro se l’è presa con la figlia maggiore. Nel frattempo, Matteo è sotto scacco e deve aiutare Umberto Guarnieri nel suo piano di distruzione contro il fratellastro Marcello Barbieri, questione che lo manda in crisi ma alla quale non poteva sottrarsi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Matteo incontra Vito

Mentre deve tacere l’operazione di sabotaggio di Umberto Guarnieri, che ha coinvolto un imprenditore tedesco per far fallire i progetti di Marcello Guarnieri e trascinare con sé anche il rivale in affari Vittorio Conti, Matteo si preoccupa di risolvere il caos che si è scatenato contro Maria dopo la rottura con Vito. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, infatti, Portelli chiederà al rivale in amore di incontrarsi e poter parlare ma tra i due non finirà bene. Le Anticipazioni riportano che il diverbio che si scatenerà tra Matteo e Vito sarà a dir poco infuocato, ma non è chiaro se i due arriveranno addirittura alle mani. Certo è che su Instagram i due attori hanno dato un piccolo indizio, mostrandosi pronti a lottare a suon di cazzotti in un ironico video pubblicato nelle Ig Stories pochi giorni fa. In tutto ciò, come reagirà Maria? La Puglisi sarà scossa dall’accaduto e, dovendo fare pace con suo padre Ciro, preferirà non rivelargli cosa è accaduto tra Matteo e Vito, sperando di non rovinare la pace familiare appena ritrovata.

Il Paradiso delle Signore 8, Maria e Matteo si sposano?

Dopo aver discusso con Vito e aver cercato un chiarimento anche con Ciro, Matteo sentirà di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per aiutare Maria. È chiaro che tra i due sia amore vero, nessuno può più girare la testa dall’altra parte e negare questo fortissimo sentimento. Matteo e Maria decideranno di fare coppia fissa e convolare a nozze al più presto? I fan della soap sperano di sì, ma potrebbe esserci ancora un grande problema da risolvere. La Puglisi, infatti, potrebbe reagire malissimo quando scoprirà che Portelli sta tradendo il fratello per poter aiutare la madre Silvana, e potrebbe anche cambiare idea sull’integrità del giovane, scegliendo di chiudere tutti i rapporti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.