Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2023: Vittorio non distruggerà Tancredi, non ora!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 3 ottobre 2023, alle ore 16.00, Vittorio deciderà di non usare il dossier su Tancredi e di non fare del male a Matilde. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che il Conti informerà Roberto di aver deciso di tenere per sé quello che ha scoperto e sembrerà farlo nel momento più opportuno, visto che la Frigerio aspetterà con ansia e fiducia il responso del medico, per l’eventuale operazione di Tancredi. Matteo vorrà chiudere i rapporti con Marcello mentre al Paradiso ci sarà grande fermento per il nuovo reparto maschile. Irene sceglierà la Venere che se ne occuperà mentre tutte attenderanno l’ospite d’onore, Gianni Rivera, invitato per il lancio della nuova linea. Tra Maria e Botteri ci sarà un nuovo scontro per l’allestimento della vetrina ma i due, saggiamente, troveranno un accordo mentre Salvo chiederà ad Alfredo di fargli da spalla, mentre incontrerà – faccia a faccia – Tullio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio non denuncerà Tancredi!

Vittorio ha confessato a Roberto di aver ricevuto da Diletta, un dossier molto scottante su Tancredi. Il Conti potrebbe distruggere il Di Sant’Erasmo in un attimo, visto che ora ha le prove del suo coinvolgimento nell’incendio del mobilificio. Il direttore deciderà di tenere queste informazioni per sé e informerà Roberto di volersi tenere alla larga da queste situazioni di conflitto, principalmente per non ferire Matilde, ora concentrata sul risultato della visita medica, che potrebbe portare all’agognata operazione di suo marito.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo vuole chiudere ogni rapporto con Marcello

Marcello è pronto ad aiutare suo fratello, convinto che il ragazzo – suo fratello – abbia tutto il diritto di essere sostenuto. Per stargli accanto, organizzerà una cena in suo onore, a cui inviterà pure Maria. Ma il suo fratellastro non vorrà altro che i soldi per la clinica di sua madre. Dopo averli ricevuti ha intenzione di andarsene e di rompere ogni rapporto con quella famiglia che non ha mai avuto. Intanto Salvo vorrà vedere di persona Tullio, il fidanzato di Elvira, e chiederà ad Alfredo di fargli da spalla.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Apre il reparto uomo del Paradiso

Con il Paradiso Market uscito, i clienti sono stati informati dell’apertura di un nuovo reparto, stavolta maschile, nel grande magazzino. Tutti saranno in attesa dell’arrivo di Gianni Rivera, l’ospite speciale, chiamato per il lancio della linea mentre Irene sceglierà la Venere che si occuperà delle vendite. Maria e Botteri si troveranno di nuovo uno contro l’altro per come allestire la vetrina. Alla fine però, da bravi professionisti, troveranno un punto d’incontro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.