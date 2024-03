Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 25 marzo 2024: Maria e Vito di nuovo insieme. Durerà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 25 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Maria e Vito tornano insieme ma la Puglisi pensa ancora a Matteo...

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 25 marzo 2024, alle ore 16.00, Maria e Vito informeranno tutti di essere tornati insieme. La Puglisi sembrerà felice ma nasconderà ancora i suoi forti sentimenti per Matteo. Intanto Defois, il suo mentore, le farà sapere di volerla incontrare a Parigi. Vittorio e i suoi si prepareranno a festeggiare la settimana di Pasqua mentre Alfredo comunicherà a Clara di voler montare il cambio della sua bicicletta su quella di Clara. La ragazza sarà però piuttosto scettica visto che non può essere usato in una competizione ufficiale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito e Maria sono di nuovo insieme. Durerà?

Maria è corsa da Vito spaventata dalle notizie di un suo “incidente”. La ragazza ha sudato freddo e, spaventata da quello che è capitato al suo ex fidanzato, non ha avuto alcun dubbio di doverlo raggiungere. Questo gesto d’amore ha convinto il Lamantia a rompere qualunque indugio e i due hanno scelto di tornare insieme, dimenticando i problemi del passato e pronti ad andare avanti. Ma stavolta durerà? Maria riuscirà a convincersi che l’uomo con cui vuole stare è Vito oppure si lascerà ancora una volta trasportare dai sentimenti, che ancora prova per Matteo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria deve correre a Parigi?

Maria ha deciso di tornare insieme a Vito ma presto potrebbe dover lasciare Miano per correre a Parigi. Il suo mentore, lo stilista Defois, le ha chiesto di raggiungerlo in Francia per parlarle di una cosa molto importante. Cosa avrà da dirle? Intanto al Paradiso è tutto pronto per la settimana di Pasqua. Quali eventi e quali iniziative avrà in programma Vittorio? Salvo lo aiuterà con qualche nuova creazione della sua pasticceria? Lo vedremo molto presto e ci saranno grandi sorprese.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara in ansia per una scelta di Alfredo

Si avvicina il giorno della gara di Clara e sia Alfredo che Armando stanno facendo di tutto per aiutare la ragazza. Perico ha in mente di montare il cambio della sua bici su quello della Venere ma lei sarà spaventata da alcuni passi del regolamento che impediscono ai ciclisti di montare questo tipo di cambi per una competizione ufficiale. La giovane si lascerà convincere che vada tutto bene oppure deciderà di non usare questa modifica?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.